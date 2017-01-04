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Вашингтон объяснил отсутствие санкций против Путина

Политика
29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ из-за «действий хакеров»

Вашингтон, 3 Января 2017, 23:52 — REGNUM  Введение «ограничительных мер» в отношении лидеров других государств является чрезвычайной мерой. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на брифинге.

«Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах, — сказал Эрнест. — И было бы чрезвычайным обстоятельством, если бы лично Путин (президент России Владимир Путин) оказался в этом списке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ из-за «действий хакеров», а также выслал 35 российских дипломатов и членов их семей. При этом глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена высылать американских дипломатов.

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