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В Латвии расширят закон о борьбе с терроризмом

Политика
Дополнительный протокол к конвенции подписали 33 страны
Террор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террор

Рига, 3 Января 2017, 19:03 — REGNUM  Правительство Латвии поддержало законопроект о поддержке дополнительного протокола к конвенции по борьбе с терроризмом, предусматривающий криминализацию нескольких новых видов преступлений, связанных с терроризмом, сообщает LETA.

Законопроект коснется таких действий, как обучение терроризму, поездка за границу с целью терроризма, финансирование и организация таких поездок. Ранее подобные преступления не были криминализованы ни на национальном, ни на международном уровне.

Как сообщается, чтобы обеспечить полное соответствие латвийских нормативных актов нормам дополнительного протокола, необходимы поправки к законам, в том числе Уголовному закону и закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Дополнительный протокол к конвенции по борьбе с терроризмом подписали 33 страны, в том числе Латвия, а три государства его ратифицировали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе со взяточничеством в международных сделках указала Латвии на ряд недостатков, в том числе на то, что субъекты закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, то есть кредитные учреждения, не реагировали на описанные в прессе случаи отмывания денег. В связи с этим, в 2016 году Сейм утвердил поправки к закону «О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией может получить доступ к информации о финансовом положении многих жителей Латвии. Банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: «В Латвии нужно увеличить число специалистов по борьбе с терроризмом»

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