Порошенко: США – стратегический партнер Украины

Киев, , 18:55 — REGNUM США остаются надежным стратегическим партнером Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

«С момента признания независимости Украины, Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, — написал украинский лидер. — А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство».

3 января посол Украины в США Валерий Чалый в интервью государственному информационному агентству «Укринформ» сообщил, что позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки на Украину американского летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента.

«Оборонное оборудование сейчас поступает на Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, — подчеркнул Чалый. — Как пример — контрбатарейные радары».

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