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Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат

Политика
Руководить силами быстрого реагирования НАТО будет Великобритания
Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года
U.S. Army Europe Images
Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года

Вильнюс, 3 Января 2017, 16:49 — REGNUM  С января 2017 года около 400 военных Литвы, обеспеченные вооружением и военной техникой, приступят к дежурству в силах быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF) и в силах особо срочного реагирования НАТО (NATO Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в Минобороны Литвы.

Литовские военнослужащие также будут назначены на дежурство в объединенных экспедиционных силах под руководством Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF). В 2017 году в различных компонентах сил быстрого реагирования НАТО к дежурству приступили военные сухопутных сил Литовской армии и сил спецопераций, Управления логистики, Передислоцируемого модуля связей и информационных систем, сотрудники военной полиции. К силам быстрого реагирования НАТО во втором полугодии 2017 года присоединится команда по разминированию военно-морского флота Литвы.

В силах быстрого реагирования НАТО с 1 января 2017 года дежурит пехотная рота механизированной пехотной бригады Великого Князя Литовского Альгирдаса, которую еще называют ротой «пираний». Рота литовских военных вместе с Национальным элементом поддержки, обеспечивающим логистические операции, причислена к элементу сухопутных сил, возглавляемому Великобританией.

Литовские военнослужащие будут выполнять задания в составе батальона Датской армии. Во время дежурства они также будут интенсивно тренироваться с союзниками, принимая участие в учениях в стране и в Дании. В объединенных экспедиционных силах, которые сформированы из военнослужащих семи государств — Дании, Эстонии, Соединенного королевства, Латвии, Литвы, Нидерландов и Норвегии — и предназначены для борьбы с кризисами любого характера, в 2017—2019 годах будут дежурить военные сухопутной роты Литовской армии, элементы военной полиции и национальной поддержки.

Объединенные экспедиционные силы планируют достигнуть Операционной мощности в 2018 году. Литовские военнослужащие в 2017 году в боевой группе ЕС (EU Battle Group, EUBG) принимать участие не будут, ближайшее дежурство намечено на 2019 год. Все литовские военнослужащие, причисленные к объединениям быстрого реагирования союзников, во время дежурства будут служить в местах своей постоянной дислокации, в своих странах, но если будет принято решение отправить международные силы на операцию, они должны будут готовы отправиться в район выполнения задания в течение установленного времени.

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Милитаризация Прибалтики
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