В Латвии начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы

Рига, , 16:47 — REGNUM В Латвии на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы, сообщает LETA.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке считает, что в нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии. А чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку, заявил автор. Те, чье состояние здоровья не позволяет служить, должны пройти индивидуальную подготовку, добавил Лейниекс-Пуке.

В инициативе также говорится, что нужно установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, чтобы люди могли спланировать службу, например, в течение трех лет. Во время службы должна выплачиваться средняя зарплата военнослужащего, обеспечиваться остальные социальные гарантии и сохраняться рабочее место, считает Лейниекс-Пуке.

Напомним, ранее с идеей восстановления обязательной военной службы выступила представляющая праворадикальное Национальное объединение, спикер Сейма Инара Мурниеце, но тогда она не получила поддержки. В свою очередь, опрос проведенный компанией социологических и маркетинговых исследований TNS в сотрудничестве с передачей телеканала LNT «900 секунд» в апреле 2016 года показал, что большинство (60%) жителей Латвии не поддерживают идею восстановления в стране обязательной военной службы, однако 33% респондентов поддерживают эту идею.

Напомним, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено значительно увеличить финансирование военной сферы, что является требованием со стороны НАТО. Так, оборонный бюджет в соответствии с решением правительства будет увеличиваться ускоренными темпами, чтобы к 2018 году достичь 2% от внутреннего валового продукта. В 2016 году бюджет обороны составляет 1,4% от ВВП, в 2017 году составит 1,7%, а начиная с 2018 года — 2% от ВВП.

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