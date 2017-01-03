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В Латвии начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы

Политика
Автор инициативы считает, что необходимо развивать обороноспособность страны
Литовские военнослужащие переворачивают шину во время соревнований European Best Squad Competition. Бавария, Германия, 20 октября 2015 года
7thArmyJMTC
Литовские военнослужащие переворачивают шину во время соревнований European Best Squad Competition. Бавария, Германия, 20 октября 2015 года

Рига, 3 Января 2017, 16:47 — REGNUM  В Латвии на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы, сообщает LETA.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке считает, что в нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии. А чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку, заявил автор. Те, чье состояние здоровья не позволяет служить, должны пройти индивидуальную подготовку, добавил Лейниекс-Пуке.

В инициативе также говорится, что нужно установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, чтобы люди могли спланировать службу, например, в течение трех лет. Во время службы должна выплачиваться средняя зарплата военнослужащего, обеспечиваться остальные социальные гарантии и сохраняться рабочее место, считает Лейниекс-Пуке.

Напомним, ранее с идеей восстановления обязательной военной службы выступила представляющая праворадикальное Национальное объединение, спикер Сейма Инара Мурниеце, но тогда она не получила поддержки. В свою очередь, опрос проведенный компанией социологических и маркетинговых исследований TNS в сотрудничестве с передачей телеканала LNT «900 секунд» в апреле 2016 года показал, что большинство (60%) жителей Латвии не поддерживают идею восстановления в стране обязательной военной службы, однако 33% респондентов поддерживают эту идею.

Напомним, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено значительно увеличить финансирование военной сферы, что является требованием со стороны НАТО. Так, оборонный бюджет в соответствии с решением правительства будет увеличиваться ускоренными темпами, чтобы к 2018 году достичь 2% от внутреннего валового продукта. В 2016 году бюджет обороны составляет 1,4% от ВВП, в 2017 году составит 1,7%, а начиная с 2018 года — 2% от ВВП.

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