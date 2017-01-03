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В Литве начинают формировать списки новых призывников

Политика
Новинка воинского призыва — отсутствие повесток

Вильнюс, 3 Января 2017, 16:38 — REGNUM  В Министерстве обороны Литвы завтра, 4 января, будут составляться списки призывников на постоянную обязательную начальную военную службу, в которые будут внесены молодые люди в возрасте 19−26 лет (включительно), сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в военном ведомстве.

Как и в 2016 году, шесть региональных списков будут составляться с помощью компьютерной программы. В списки призывников будут внесены молодые люди 1991−1997 годов рождения, которые согласно данным Министерства обороны не освобождены от воинской повинности или которым не отсрочена постоянная обязательная начальная военная служба.

После того, как в 2016 году вступили в силу поправки к закону о воинской обязанности, с этого года в списки могут попасть и те молодые люди, которые до составления списков подали заявление с просьбой пройти военную службу по их желанию, но в отношении них будут и дальше действовать все меры поощрения, связанные с их добровольным решение исполнить воинскую обязанность — возможность выбора места и времени службы, больше социальных гарантий.

Планируется, что за началом мероприятия будет наблюдать министр обороны Раймундас Кароблис. За процессом также будут следить пять представителей общественности, чтобы гарантировать слаженную и объективную процедуру отбора. В 2017 году на постоянную обязательную начальную военную службу продолжительностью 9 месяцев будут призваны 3537 молодых людей. Составленные 4 января списки призывников на 2017 год, как и в прошлом году, будут опубликованы на интернет-сайте призывной кампании. Возле каждой фамилии будет указан точный срок, до какой даты нужно будет связаться с назначенным региональным отделением воинской обязанности и комплектации.

В отличие от предыдущего года, с учетом изменений закона о воинской обязанности, в этом году призывникам, внесенным в списки, повестки не будут отправляться по почте. Вся актуальная для призывников информация будет опубликована только в интернете. Таким образом призывник не сможет мотивировать свою неявку в военкомат тем, что не получил повестку. По мнению литовских властей, он должен самостоятельно следить за всей актуальной для себя информации. Планируется, что списки 2017 года и указания призывникам будут опубликованы в начале следующей недели. После обнародования списков призывников, непопавшие в списки юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет смогут и дальше подавать заявления с просьбой пройти военную службу по своему желанию. Они смогут по своему желанию выбрать место службы, дату начала службы и получать на 30% больше накопительных пособий.

Молодые люди, попавшие в списки призывников, также могут подавать заявления с просьбой предоставить им право первенства и указать, где они хотят служить. Их предпочтения по возможности будут учтены, а накопительные пособия для них будут на 15% больше. Согласно утвержденному главнокомандующим Литовской армии годовому плану на 2017 год, призывники будут проходить постоянную обязательную начальную военную службу в 20 воинских подразделениях. Небольшая часть призывников начнет службу в учебном полку Великого гетмана Литвы Йонушаса Радвилы в Рукле, где в первые восемь недель пройдут базовую военную подготовку, а в оставшееся время будут служить в назначенном подразделении и будут проходить коллективную подготовку.

Первый призыв 2017 года состоится в середине апреля, последний — в начале декабря. В октябре на службу вступят больше всего призывников — более 1300.

Девятимесячную постоянную обязательную военную службу Сейм Литвы вернул весной 2015 года. Это было сделано с учетом «изменившейся геополитической ситуации и угроз, возникающих для безопасности страны». Под угрозами Литва подразумевает «нападение со стороны России». Литва, вернув всеобщий призыв, планирует укрепить и ускорить заполнение воинских подразделений военнослужащими профессиональной военной службы, сформировать достаточный подготовительный резерв армии и гарантировать соответствующую подготовку граждан.

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Милитаризация Прибалтики
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