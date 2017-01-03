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Власти РФ создадут группу для борьбы с криминализацией подростковой среды

Политика
«Создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды»
Трудновоспитуемые подростки
Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР
Трудновоспитуемые подростки

Москва, 3 Января 2017, 16:37 — REGNUM  Правительству Российской Федерации необходимо до 15 февраля 2017 г. создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Соответствующее поручение, как передает пресс-служба Кремля, дал глава РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.

Правительству РФ также поручено подготовить законодательные поправки о социальной реабилитации и адаптации осужденных, вышедших из мест лишения свободы.

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