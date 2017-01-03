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В Литву прибыла новая смена на военно-воздушную базу НАТО

Политика
Патрулировать Прибалтику стали голландцы

Вильнюс, 3 Января 2017, 16:34 — REGNUM  На Шяуляйской авиабазе ВВС Литвы приземлились четыре истребителя нидерландских ВВС F-16 Fighting Falcon, которые в странах Прибалтики будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в Минобороны Литвы.

С 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, которые прибыли с авиабаз Леуварден и Вокел. Для Нидерландов это будет третья миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике. Первую миссию военнослужащие Нидерландов выполняли в 2005 году с истребителями F-16 Fighting Falcon на Шяуляйской авиабазе, вторую миссию — в 2014 году с истребителями F-16 Fighting Falcon на авиабазе Мальборк в Польше.

Также 5 января на Шяуляйской авиабазе ВВС Литвы состоится церемония смены контингентов. Нидерландские военнослужащие официально придут на смену французскому контингенту, который с истребителями Mirage 2000 на протяжении 4 месяцев осуществлял миссию военной полиции НАТО в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии.

В Эстонии на авиабазе Амари на вторую миссию подряд останутся военнослужащие Германии с истребителями Eurofighter Typhoon. Миссия воздушной полиции НАТО стала осуществляться в Прибалтике с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в состав НАТО.

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