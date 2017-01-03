Литовские консерваторы заигрывают с нацменьшинствами

Вильнюс, , 16:32 — REGNUM Экс-премьер и экс-лидер литовских консерваторов Андрюс Кубилюс продолжает высокую активность по «обеспечению прав» представителей нацменьшинств Литвы. В парламенте страны зарегистрирована новая инициатива политика, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 января.

«Предлагается при поступлении в высшие учебные заведения давать представителям нацменьшинств дополнительные баллы за хорошее знание языка», — сообщили в Сейме.

Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Кубилюс обратился к премьеру Саулюсу Сквернялису, министру образования и науки Юргите Петраускене, президенту Конференции ректоров университетов Литвы проф. док. Юозасу Аугутиса, ректору Вильнюсского университета проф. Артурасу Жукаускасу и ректору Каунасского технологического университета Пятрасу Баршаускасу, предлагая установить, чтобы при поступлении в высшие учебные заведения дополнительные баллы давались бы за знание иностранного языка (до 0,5 балла). Это создало бы благоприятные условия для молодых людей, принадлежащих национальным сообществам и окончивших литовские школы или школы нацменьшинств, учиться в высших учебных заведениях Литвы и получать дополнительные баллы за хорошее знание своего родного языка (польского, русского, и так далее).

«Как известно, в конце прошлого года в Сейме была создана группа 3 мая, объединяющая парламентариев, которые заботятся о том, чтобы в Литве проводилась эффективная политика нацменьшинств, особое внимание уделяя проблематике Вильнюсского района. На одном из совещаний группы как раз обсуждалось образование нацменьшинств», — отметили в канцелярии литовского парламента.

«Хотя для молодых представителей национальных сообществ созданы особенно благоприятные условия для получения среднего образования в школах, где большинство предметов преподаются на их родном языке, немалая их часть учится в литовских школах. Получив среднее образование, многие из них успешно учатся в высших учебных заведениях Литвы, хотя немалая часть уезжает учиться в соседнюю Польшу, где по окончанию учебы многие остаются там работать и жить. Это не позволяет укрепляться оставшемуся в Литве интеллигентному слою нацменьшинств с высшим образованием, в связи с этим страдает деятельность этих сообществ и их возможность эффективно представлять интересы своих сообществ в государственных учреждениях и общественной жизни», — пояснил Кубилюс.

Члены группы 3 мая уверены, что если «предоставить благоприятные условия учиться в высших учебных заведениях Литвы как можно большему числу представителей нацменьшинств, это было бы выгодно литовскому обществу». Точно так же дополнительные баллы могли бы даваться за знание любого иностранного языка, что подталкивало бы молодых людей еще активнее изучать в Литве скандинавский, японский, испанский, китайский языки, считает политик. Такая оценка иностранных языков должна соответствовать международным стандартам и требованиям описания порядка зачета оценок международных экзаменов по иностранным языкам.

«Как известно, сейчас поступающих в университеты оценивают согласно порядку, который устанавливается согласно утвержденному указом министра образования и науки описанию порядка составления очереди из тех, кто лучше всего закончил среднеобразовательную программу в соответствующем году и согласно правилам, утвержденным университетами, которые устанавливают минимальные требования и методику подсчета конкурсного балла. Эти правовые акты устанавливают, как подсчитываются конкурсные баллы, в которых в первую очередь оцениваются выпускные государственные экзамены, в том числе экзамены по литовскому языку и литературе, математике и иностранному языку (английский, немецкий или французский), а к ним добавляются дополнительные баллы, в которых оцениваются другие ценные способности поступающих», — пояснили в Сейме Литвы.

«Мы уверены, что знание языков в 21 веке становится большим преимуществом. Способность познавать мир, договориться в других странах, общаться с потребителями другой страны становится очень важным профессиональным преимуществом. Уже сегодня многие действующие в Литве крупные международные корпорации, нанимая работников, в качестве большого преимущества оценивают знание не только традиционных еврейских языков (английского, немецкого или французского), но и знание специфических языков: польского, русского, китайского, японского. Такие способности легче и лучше всего развиваются и укрепляются в школьном возрасте, и такие способности должно оценивать как наше общество, так и наши высшие учебные заведения», — отмечает Кубилюс.

«Демонстрируя, что наши высшие учебные заведения признают это в своих правилах оценивания, мы подтолкнули бы молодежь инвестировать свое время и энергию в изучение иностранных языков. Вместе с тем это было бы важным шагом в процессе осуществления широкой государственной программы политики нацменьшинств, одна из целей которой — создать благоприятные условия для представителей нацменьшинств стремиться к подходящему и качественному образованию в Литве», — подчеркнул политик.

Напомним, консерваторы вместе со своими партнёрами по коалиции либералами, в момент нахождения во власти позапрошлого правительства Литвы фактически полностью переформатировали систему среднего образования таким образом, чтобы ученики школ нацменьшинств не могли конкурировать со своими сверстниками из этнических литовских школ и поступать в университет, тем самым стимулируя переход учеников из школ нацменьшинств в литовские школы, после чего появились предпосылки для закрытия начинающих пустеть школ нацменьшинств.