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Сенаторы из США оставили властям Грузии «послания» на Новый год

Политика
Представители правительства Грузии в очередной раз заверили американских гостей, что остаются их самым надежным партнером в регионе

Тбилиси, 3 Января 2017, 16:31 — REGNUM  Новый, 2017 год начался для Грузии с визита делегации американских сенаторов — Джона Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобушар. Они прибыли в Тбилиси после посещения Эстонии и Украины и тем самым завершили свое европейское турне в судьбоносный для Грузии день — 2 января. В Грузии этот день традиционно отмечается как «День судьбы», по-грузински «Бедоба», и считается, что как проведешь этот день, так и пройдет весь год.

В ходе нынешнего визита американские законодатели встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, посетили совместный с НАТО центр учений и оценки, побывали в технопарке и в селах вдоль так называемой «линии оккупации», а также провели встречу с лидерами «Единого национального движения». Как отметили в комментариях журналистам сами американские сенаторы, они оставили представителям правительства Грузии значительные «послания» и зафиксировали свое отношение и свою позицию по ряду важных вопросов.

По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече сенаторов с Георгием Квирикашвили обсуждался широкий спектр взаимоотношений между США и Грузией. Грузинский премьер поздравил гостей с Новым годом и пожелал им успехов. Он подчеркнул особое значение стратегического сотрудничества между двумя странами и сильной поддержки, которую США оказывают Грузии.

По словам Георгия Квирикашвили, правительство Грузии нацелено на тесное сотрудничество и с новой администрацией США. «Мы были, есть и будем самыми надежными партнерами Соединенных Штатов Америки в регионе», — заявил премьер.

Особое внимание он заострил на визите американских сенаторов в село Хурвалети, расположенное вдоль «линии оккупации», и рассказал гостям об общей ситуации, сложившейся в «оккупированных регионах».

Речь шла о прогрессе, достигнутом Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции, осуществляемых правительством демократических реформах. Сенатор Маккейн поздравил Георгия Квирикашвили с успешным проведением парламентских выборов. Он особенно выделил ту роль, которую Грузия играет в деле борьбы с международным терроризмом, и подчеркнул важность совместных усилий по преодолению стоящих перед миром угроз и вызовов. Сенаторы в очередной раз подтвердили подддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Гости осмотрели устроенный в Тбилиси технологический парк и дали высокую оценку этому начинанию. По оценке Джона Маккейна, осуществление инновационных проектов создает прочные основания для будущего экономики Грузии. Сенаторы поблагодарили премьера за предоставленную им возможность ознакомления с этим интересным начинанием. Премьер-министр дал визиту американских гостей очень высокую оценку и расценил его как сильную поддержку Грузии.

«Это очень правильный момент для поддержки нашей страны, чтобы мы продолжили наше движение к Европе, НАТО и в общем к формированию истинно демократического европейского государства», — заявил Квирикашвили.

На встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили американские сенаторы обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства и экономических взаимоотношений, состояние безопасности в регионе и ситуацию на «оккупированных территориях». Президент поблагодарил гостей за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, которая, в том числе, выразилась и в их визите в село Хурвалети вдоль «линии оккупации».

Как заявил Георгий Маргвелашвили на встрече, Грузия ожидает от США большей поддержки и большего сотрудничества. Джон Маккейн же после беседы с президентом отметил, что главным вопросом нынешней встречи было продолжение участия Грузии в военных операциях и усиление военного сотрудничества. Также были рассмотрены возможности усиления экономического сотрудничества.

Совместный с НАТО центр учений и оценки гостям показали министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая. Обращаясь к сенаторам, министр еще раз подчеркнул значение их нынешнего вищита и той поддержки, которую США оказывают сфере обороны Грузии.

«Хотя после августовской войны 2008 года прошло более 8 лет, российская агрессия против Грузии все еще продолжается, и наша страна опять стоит перед угрозой российской оккупации. Сегодня, когда Грузия опять стоит перед подобными вызовами, вы остаетесь верными демократическим ценностям и свободе. Ваша поддержка крайне важна для преодоления стоящих перед нами вызовов», — заявил Изория и пообещал не жалеть усилий для дальнейшего углубления сотруденичества с США.

Отвечая на обращение министра, Джон Маккейн отметил, что «Владимир Путин нелегально осуществил аннексию части территорий Грузии», но выразил уверенность, что «однажды Грузия опять станет свободной, единой и независимой».

Отдельную встречу в рамках визита в Тбилиси американские сенаторы провели с частью лидеров «Единого национального движения» — Гигой Бокерия, Серги Капанадзе и Давидом Бакрадзе. Сами лидеры ЕНД расценили этот выбор и эту встречу как «четкий сигнал» своим оппонентам и как поддержку «грузинского народа и демократии».

Подводя итоги визита, Джон Маккейн сообщил, что в числе других вопросов обсуждал с представителями правительства Грузии и состояние свободы СМИ, в связи с чем оставил правительству «четкие послания». В том числе и в связи с судебным процессом по иску бывших владельцев телекомпании «Рустави-2».

«Мы говорили о свободе СМИ, о нашем отношении к этому вопросу. Это очень важный вопрос», — подчеркнул Маккейн.

По словам Линдси Грэм, они обсудили вопрос «Рустави-2» с президентом и премьером.

«Мы говорили о «Рустави-2» с президентом и премьером. Мы сказали, что внимательно следим за любыми усилиями, которые перерезают путь независимым СМИ и наносят им удар. Мы знаем о судебном иске. Мы передали правительству Грузии четкую позицию американцев, что сейчас, когда дело идет о свободе СМИ, не время для движения назад. Надеемся, что они прислушаются к нашим посланиям. Как они это сделают — покажет время, но послания мы передали очень четко и вслух», — отметила Грэм.

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