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В Пензенской области объявлен мораторий на повышение стоимости земли

Политика
Документ вступил в силу 3 января 2017 года
Иван Шилов © ИА REGNUM

Пенза, 3 Января 2017, 16:28 — REGNUM  Губернатор Иван Белозерцев объявил в Пензенской области мораторий на повышение стоимости земли. Выкупная цена неразграниченных и находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества, снижена, сообщает пресс-служба пензенского губернатора.

«Мы пошли на эти меры, чтобы уменьшить финансовое бремя на бизнес и дать предпринимателям толчок для дальнейшего развития своего дела», — отмечает Иван Белозерцев.

В соответствии с изменениями, цена земельных участков, расположенных в границе города Пензы, определяется в размере 20-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков.

Исключение составляют земельные участки, на которых находятся индивидуальные жилые дома — 6% от кадастровой стоимости земельных участков.

Цена земельных участков, расположенных в районах Пензенской области, определяется в размере 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельных участков.

Исключение составляют земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома — 4,5% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

«Изменение цены земельных участков также позволит более активно увеличивать доходную часть бюджетов, так как бизнесмены начнут охотнее выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью-торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания автомашин, автомойками и иными объектами», — подчеркивает глава региона.

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