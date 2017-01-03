Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия

Киев, , 15:55 — REGNUM Позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки на Украину американского летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента.

Такое заявление в интервью государственному информационному агентству «Укринформ» выразил посол Украины в США Валерий Чалый. Материал опубликован сегодня, 3 января.

«Оборонное оборудование сейчас поступает на Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня. Как пример — контрбатарейные радары. И не секрет, что препятствием для получения Украиной летального оружия остается позиция президента США. Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос», — подчеркнул Чалый.

В этом контексте дипломат напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Другие подробности Чалый не сообщил.

Напомним, что в декабре группа сенаторов от обеих американских партий (12 республиканцев и 15 демократов) в специальном письме призвала избранного президента США Дональда Трампа «увеличить американскую поддержку для Украины и выступить против агрессивного поведения России». В письме, которое подписали сенаторы, содержится призыв передать Украине летальное вооружение и продлить действие санкций, поскольку «…конфликт в сердце Европы далек от своего завершения, а действия в Крыму и на других территориях на Востоке Украины опасно перевернули давно установленные дипломатические, юридические нормы и нормы безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года Порошенко заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в том, чтобы Запад предоставил ее армии помощь в виде летального оружия. «Не менее важным по значению вопросом (чем продление санкций) является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ… Украинская армия за последние два с половиной года доказала, что на нее можно положиться и ей можно доверять. А ведь в начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть стопроцентная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, еще 50% — агенты КГБ», — сказал президент в ходе визита в США.