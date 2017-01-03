В Латвии стремительно растут расходы на премии чиновникам

В 2015 году на эти цели было потрачено более 18 млн евро

Рига, , 15:30 — REGNUM В Латвии стремительно растут расходы на премии в государственном управлении. В 2013 году министерства и другие государственные учреждения Латвии в общей сложности потратили на эти цели 11,1 млн евро, а в 2015 году — более 18 млн евро, сообщает газета Latvijas avīze.

Так, по данным Государственного контроля аппетиты МИД Латвии, например, выросли с 93 тысяч евро в 2013 году до почти 850 тысяч в 2015. Расходы на премии в Минздраве за два года выросли более чем в три раза — с 407 тысяч до 1,4 млн евро.

«Премии — это неплохо, но из-за увеличивающейся с каждым годом трещины нивелируется их суть и смысл», — прокомментировал эту тенденцию Госконтроль. Продолжилась ли эта тенденция и в 2016 году, станет ясно в ближайшие месяцы, когда Госконтроль завершит аудиты. Однако тенденция предыдущих лет внушает опасения, заявили в Госконтроле.

Стоит добавить, большинство латвийских министерств и госучреждений утверждают, что в декабре 2016 года, никаких премий сотрудникам не выплачивали. Также для депутатов и других работников Сейма закон не предусматривает возможности выплат годовых премий и денежных поощрений. Однако Министерство экономики Латвии в декабре 2016 года, поощрило 31 работника мотивационными выплатами в размере 20−30% от месячной зарплаты, а трем сотрудникам выплачены премии в размере 70−100% от месячной зарплаты.

Также Министерство культуры по результатам ежегодной оценки эффективности работы выплатило 106 сотрудникам премии на общую сумму 91 860 евро до уплаты налогов, сообщила руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале. Из средств госбюджета на премии выделено 85 206 евро, из средств технической помощи из фондов ЕС — 7201 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 57% жителей Латвии недовольны тем, как расходуются бюджетные средства в 2016 году, свидетельствуют данные опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank». Так, 13% опрошенных заявили, что крайне недовольны, а 44% указали, что в целом недовольны расходованием бюджетных средств. Очень довольны тем, как расходуются бюджетные средства, только 0,3% опрошенных, а скорее довольны — 14%. В свою очередь 29% участников опроса не могли сформулировать свое мнение по этому вопросу.

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