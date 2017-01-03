Глава МЭР вошел в состав президиума Совета по стратегическому развитию

Москва, , 14:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин включил главу Минэкономразвития Максима Орешкина в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в президиум Совета, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в состав президиума этого Совета, утвержденные указом президента РФ от 30 июня 2016 года изменения, включив в них Орешкина М. С», — министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце ноября 2016 года.