Глава МЭР вошел в состав президиума Совета по стратегическому развитию
Решение о включении в совет министра экономического развития Максима Орешкина принял президент РФ
Москва, 3 Января 2017, 14:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин включил главу Минэкономразвития Максима Орешкина в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в президиум Совета, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в состав президиума этого Совета, утвержденные указом президента РФ от 30 июня 2016 года изменения, включив в них Орешкина М. С», — министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Напомним, Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце ноября 2016 года.
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