Юрий Баранчик, , 14:17 — REGNUM

Ушедший 2016 год был одним из самых насыщенных по количеству событий на единицу времени. Здесь и продолжающиеся конфликты в Сирии и на Украине, и изменения в Европе, важнейшим из которых стал «Брексит», и, несомненно, победа Трампа на выборах в США, и попытка государственного переворота в Турции, и многое, многое другое. Тем не менее, было бы неправильно рассматривать события 2016 года в отрыве от предыдущих нескольких лет.

Начало перелома в мировой геополитике следует относить к осени 2013 года, когда Янукович не стал подписывать Соглашение о евроассоциации, в ответ на что получил государственный переворот зимой 2014 года. Именно 2014−2015 были тяжелейшими годами, когда мировой геополитический маятник находился в наиболее неустойчивом состоянии. Сегодня, оглядываясь немного назад, можно без сомнений сказать, что все те успехи на мировой арене, которыми сегодня по праву гордится Россия, были заложены именно тогда, когда успех был далеко не очевиден.

«Чтобы правильно прочесть итоги 2016 года, следует держать в уме, что в мире происходит Великий перелом — кардинальная трансформация мироустройства из однополярного в многополярный, которая должная спасти человечество от глобальной катастрофы. Перелом подготавливался Россией и странами не-Запада все 2000-е с расчётом на поступательное движение по обессиливанию Pax Americana, но невольно был запущен Западом в конце 2013-го агрессией против Москвы на Украине. Ответные действия России как лидера сопротивления американскому глобализму фактически перевели трансформацию в открытую фазу, который уже можно назвать Великим переломом.

В 2014-м Россия впервые с момента распада СССР осмелилась поменять границы вопреки воле гегемона в лице США: блистательная Крымская операция вежливых по воссоединению создала прецедент и продемонстрировала новые реалии многополярного мира в пока ещё однополярном, когда воля народа стала значимей интересов Вашингтона. В 2015-м новым прецедентом в мировой политике стало начало операции ВКС РФ в Сирии, распространившим реалии нового мироустройства уже на целый регион, и такой важный, как Ближний Восток. Москва рисковала сильно, но оттягивать больше не могла — необходимо было остановить такие усовершенствованные модели американского терроризма как «ИГИЛ», «ан-Нусра» и другие, пока они не уничтожили Сирию и не перешли к Кавказу и Средней Азии. Блистательное появление российской армии в Сирии принципиально изменило политическую карту мира, но главное: впервые военные США, привыкшие к роли охотников в сафари, почувствовали мушку прицела на себе. И одно это привело к титаническим сдвигам в геополитике, которые сполна проявились в следующем году», — отмечает Эдуард Биров.

Поэтому можно смело сказать — что с 2014 года именно Россия была основным драйвером перемен во всем мире при гигантском сопротивлении некоторых других центров силы. 2016 год, также как и два предыдущих года, также развивался очень тяжело. По сути, перелом наступил только осенью-зимой 2016 года, когда

а) на выборах в США Дональд Трамп победил ставленницу мировой партии войны Хиллари Клинтон, и

б) когда в первой половине декабря правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России и спецподразделений Ирана взяли Алеппо, зафиксировав перелом в гражданской войне в Сирии.

Военная победа в Алеппо и более плотное подключение Турции к совместным атакам на ИГИЛ (организация запрещена в России), обеспечили и признание нового политического веса России на Ближнем Востоке: «РФ внесла в СБ ООН резолюцию в поддержку российско-турецко-иранских договоренностей по Сирии. США и ЕС окажутся в очень неудобном положении. Если принять российскую резолюцию, это значит признать, что вопросы войны и мира в регионе можно решать вообще без США и ЕС. Если же наложить на резолюцию вето, то это будет выглядеть как попытки помешать достижению мира в Сирии, что уничтожает лицемерную миротворческую риторику США и ЕС. Оба варианта так или иначе несут для США, Франции и Британии определенные издержки, что является стратегическим последствием договоренностей между РФ, Турцией и Ираном.

Так же стоит отметить, что Египет изъявил желание присоединиться к договоренностям России, Турции и Ирана и принять участие в нормализации ситуации в Сирии. По сути, можно наблюдать как сложившаяся вокруг России и Ирана коалиция поддержки Сирии, притянула к себе сначала Эрдогана, а затем и египетский режим военных. Российско-иранская коалиция таким образом пожинает плоды упорной работы в 2015—2016 годах. Россия серьезно укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, а Иран получил определенный перевес в своем перманентном конфликте с Саудовской Аравией.

Планы Саудовской Аравии, Катара и США на 2016-й год потерпели крах. «Зеленые» проиграли «Матерь всех битв» и лишились крупнейшего города, который они контролировали с 2012 года. Они лишились нескольких крупных анклавов под Дамаском, провалились наступления в Хаме, у Кунтейры, в Латакии. Самый громкий оперативный успех — прорыв в Рамусехе — в конечном итоге обернулся кровавым поражением. Американские планы связанные с созданием сирийского Курдистана были грамотно купированы своевременным привлечением Эрдогана к этому вопросу, что разрушило планы США по соединению курдских территорий на севере страны.

Попытка активизировать операции в южной Сирии закончилась позорным поражением натренированной ЦРУ «Новой Сирийской Армии» от Халифата под Абу-Кемалем и бегством уцелевших обратно в Иорданию. То есть, если брать стратегические планы сторон на 2016-й год, то Россия и Иран своих целей добивались, Эрдоган добился частичных успехов (Асада свергнуть не получилось, зато курдам помешал и американцам свинью подложил), а США, Саудовская Аравия и Катар кампанию 2016-го года в Сирии проиграли. Роль ООН в сирийском урегулировании оказалась околонулевой, что отражает общее снижения влияния данной организации на реальные военно-политические процессы в регионе.

Если посмотреть на два крупнейших конфликта, в которые сегодня втянута Россия — Сирию и Украину, при всем внешнем сходстве — и там, и там идет гражданская война, между этими конфликтами есть и одно фундаментальное отличие. Дело в том, что в конфликт в Сирии России пришлось вмешаться, задействовав свой военный потенциал. Только так можно было переломить ситуацию. В отличие от Сирии, на Украине у России ситуация принципиально иная — Москве надо только еще некоторое время не вмешиваться в происходящие процессы деиндустриализации, общественной деградации, социального расслоения, продолжающейся бандеризации, чтобы Украина как созревший плод сама упала к ногам империи (итогам года на Украине будет посвящен отдельный обзор блогосферы).

О том, что и в Европе происходят тенденции глобального брожения и сбрасывания оков старого мира, лучше всего показал Брексит. Британия решила первой соскочить из разваливающегося Европейского союза, и сделала это очень грамотно, продемонстрировав всему миру, что сделано это не по чьей-то королевской прихоти, а согласно «воле народа», против которой, как известно, не попрешь. Англия оставила ЕС наедине со всеми теми проблемами, которые англосаксы сами и создали. Прежде всего, ИГИЛ (организация запрещена в России).

В русскоязычной прессе до сих пор бытует распространенное мнение о том, что за ИГИЛ стоит ЦРУ. Тем не менее, с течением времени появляется все больше свидетельств о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это проект британских спецслужб, которые грамотно использовали, возможно, с полным пониманием «пользователя» возможности ЦРУ по распространению этого террористического вируса. Тем не менее, думаю, со временем эта связь не станет подвергаться сомнению, что позволит России и США совместно поставить ряд принципиальных вопросов перед британской короной.

Теперь перед выборами Меркель будет все глубже залазить в трясину борьбы с угрозой терроризма в Германии и растрачивать и так уже свой небольшой политический капитал на борьбу с теми террористическими «мельницами», в создании которых она принимала такое деятельное участие.

Наконец, важнейшее событие в мировой геополитике в 2016 году, наряду с военной победой в Алеппо, произошло в США, где вопреки мнению многих экспертов и социологических служб, работавших под диктовку из штаба Хиллари Клинтон, на выборах президента этой страны победил Дональд Трамп. На протяжении всего 2016 года ИА REGNUM довольно плотно освещал эту тему в деталях. Сегодня можно лишь добавить следующее: «В прошлом году мы избежали сценария, который вполне мог привести к ядерной конфронтации между США и Россией. Посмотрите на то, что делает Обама сейчас, и представьте себе, что было бы, если у Хиллари Клинтон в распоряжении оказалась бы красная кнопка».

Да, пока по Трампу и его готовности к сотрудничеству с Владимиром Путиным есть целый ряд вопросов, и тут ничего не остается, если не произойдет никаких форс-мажоров в оставшееся время, как дождаться его инаугурации 20 января. Но то, что с его избранием мир отошел намного шагов назад от развязывания глобального мирового конфликта, возможно, ядерного, сомневаться не приходится.

Серьезно повлияла на мировые геополитические процессы и неудавшаяся попытка государственного переворота в Турции. Эрдоган сделал правильные выводы из произошедшего и еще больше усилил взаимодействие с Москвой по всему спектру имеющихся проблем, что привело к тому, что в конце года российские и турецкие ВВС стали совместно атаковать террористов в Сирии и вносить совместные резолюции в Совбез ООН. Борьба за Турцию, этого, без сомнения, важнейшего игрока на Ближнем Востоке, и при всех нюансах характера Эрдогана, может быть также занесена в актив России.

На российско-турецкие отношения не повлияло и беспрецедентное преступление — убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, которое руководители обеих стран назвали провокацией, покушением на российско-турецкие отношения. Можно даже сказать, что это преступление вызвало обратный эффект — президент Турции Эрдоган, в охране которого и находился убийца, лишний раз убедился, что у Москвы и Анкары общие враги, и что, вполне возможно, Карлов принял на себя тот удар, который должен был обрушиться на самого Эрдогана.

Все это, и многое-многое другое, закономерно привело к тому, что именно Россию, Москву и Путина можно назвать основными мировыми ньюсмейкерами 2016 года. Можно до посинения говорить об изоляции России, о том, что Россия это ядерная бензоколонка, но сам факт того, что тема России впервые стала одной из основных на выборах президента США, говорит о многом. Россия в 2016 году принимала участие практически во всех основных мировых процессах и событиях и по значительной их части может занести их себе в актив.

Серьезно вырос в мире и авторитет президента России Владимира Путина: «Уходящий год подтвердил статус президента РФ Владимира Путина в качестве одного из тяжеловесов мировой политики — какими бы сложными ни оставались отношения России с Западом. И в ответ на заданный почти 17 лет назад вопрос «Who is Mr. Putin» теперь можно просто указать на первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes — там уже не первый год значится имя главы российского государства».

Из 2016 года Россия выходит намного более окрепшей, чем входила в него. И это очень многим не нравится — что в дальнем, что в ближнем зарубежье. Но это лишь повод для наращивания усилий и превращения России в подлинно мировую сверхдержаву, которой она и была всю свою историю.