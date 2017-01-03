Вторник, 03 Января 2017 года
14:14:40 МСК

Путин поручил минимизировать ущерб экологии при расширении Красной Поляны

Политика
Предложения необходимо разработать до 1 сентября

Красная Поляна, Краснодарский край, 3 Января 2017, 14:11 — REGNUM  Предложения по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны в Краснодарском крае должны быть представлены до 1 сентября. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля 3 января.

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Краснодарского края, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и при участии общественных экологических организаций представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны», — говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения, в соответствии с документом, являются премьер-министр Дмитрий Медведев, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
Ватикан Католицизм Общество
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
ЛьвовУкраина Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
БразилиаБразилия Происшествия в местах лишения свободы Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Станислав ТарасовЭрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину
СимферопольРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
ещё главное