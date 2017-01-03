Вероятный президент Франции Вальс против членства Турции в ЕС

Париж, , 13:55 — REGNUM

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил 3 января, что он выступает против предоставления Турции членства в ЕС, сообщает Reuters.

Кроме этого, он отметил, что в случае его избрания на пост главы Елисейского дворца будет сохранять государственный дефицит на отметке трех процентов от объемов производства.

Напомним, бывший глава французского правительства ушел в отставку в декабре. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы страны от левых Франции. Несмотря на то что Вальс лидирует в опросах общественного мнения среди других кандидатов от левых — праймериз которых состоятся в январе, — опрос общественного мнения показывает, что и он, и любой другой от социалистов вряд ли выйдет во второй тур президентских выборов.