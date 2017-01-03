Марин Ле Пен: «Аннексия Крыма не была незаконной»
Был проведен референдум, жители полуострова хотели присоединиться к России
Париж, 3 Января 2017, 13:30 — REGNUM
Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила 3 января, что «аннексия» Крымского полуострова Россией не была «незаконной», сообщает Figaro.
«Я абсолютно не считаю, что имела места незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма желали присоединиться к России», — отметила она.
Напомним, Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции на предстоящих в 2017 году выборах. По показателям популярности, её обходит только кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон.
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