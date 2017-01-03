Премьер-министр Турции призвал Трампа не поставлять оружие курдам

На стратегическое партнерство не должно бросать тень сотрудничество с террористической организацией

Анкара, , 13:13 — REGNUM



Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 3 января, что он ожидает от новой администрации США приостановки поставок оружия курдским отрядам «Народной самообороны» (YPG), сообщает Reuters.

«США не должны допустить, чтобы на это стратегическое партнерство (с Турцией) бросала тень террористическая организация», — отметил Йылдырым в речи на заседании Турецкого парламента, добавив, что администрация президента Барака Обамы ответственна за передачу этого оружия.

Напомним, Анкара крайне недовольна поставками Вашингтона оружия курдским вооруженным формированиям, действующим на севере Сирии. Отряды «Народной самообороны» в Анкаре связывают с «Рабочей партией Курдистана», которую в Турции считают террористической группировкой.