Орловская область в 2016: Смерть детей, «Дормаш» и памятник Ивану Грозному

Орел, , 12:43 — REGNUM 2016 год в Орловской области прошел под знаком празднования 450-летия Орла, а также выборов в Государственную думу и Орловский областной совет.

Смерть детей

Начался 2016 год в регионе с трагедии — с 3 по 18 января, за две недели, в областном перинатальном центре скончались восемь детей.

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Скандал в орловском перинатальном центре: губернатор получил представление

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Было возбуждено несколько уголовных дел, работу самого центра приостановили, а затем и вовсе приняли решение расформировать. Для проверки в регион прибыла комиссия Росздравнадзора и Роспотребнадзора, проверку проводила прокуратура и комиссия из местных чиновников.

И если местные чиновники больших нарушений в работе перинатального центра не установили, то прокуратура нашла их немало, в том числе — в работе самих медиков. По результатам проверок губернатор Вадим Потомский получил представление от прокурора, а 18 сотрудников центра были отстранены от работы.

Юбилей Орла: ожидания и реальность

В 2016 году Орел отпраздновал 450-летие — именно это событие можно назвать центральным в жизни региона. Подготовка к празднику началась еще с 2011—2012 годов, однако, несмотря на то, что, казалось бы, времени и денег на строительство объектов к юбилею было достаточно, кое-что достроить в срок не удалось.

Уже в феврале 2016 года губернатор Вадим Потомский потребовал проверить законность и целевой характер расходования бюджетных средств на «юбилейные» объекты — после того, как нарушения были найдены при строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Многопрофильный «юбилейный» медцентр в Орле проверят на безопасность

Перепроверят: орловский губернатор беспокоится о «юбилейных» объектах

Юбилей Орла: скандалы, долгострои и уголовные дела

О нарушениях при возведении «юбилейных» объектов неоднократно заявляли и представители ОНФ — в частности, «фронтовики» обнаружили, что некоторые из объектов оказались недоступны для инвалидов.

«Юбилейные» объекты Орла оказались вне доступной среды — ОНФ

На «юбилейных» объектах Орла похищен миллиард рублей — УМВД

В целом, как заявили в конце декабря в УМВД, на строительстве объектов к 450-летию Орла так или иначе «пропало» около миллиарда рублей — и, судя по всему, эта цифра далеко не окончательная.

Памятник Ивану Грозному

Однако самым крупным «юбилейным» скандалом в Орле, который привлек внимание даже федеральных СМИ, стала установка памятника Ивану Грозному.

«Памятник основанию города» Орел получил в подарок от Общественного международного фонда славянской письменности и культуры еще в ноябре 2015 года, и тогда это событие не привлекло к себе большого внимания со стороны общественности.

В Орле не могут найти место для подаренного памятника Ивану Грозному

В июне разразился скандал. Изначально установить памятник предполагалось на месте слияния рек Оки и Орлик, однако 29 июня депутаты горсовета Орла неожиданно согласовали совершенно другое место — у здания театра «Свободное пространство» на улице Карла Маркса. Актеры театра выступили против такого подарка, посчитав, что памятнику не место на достаточно небольшой площадки у входа в театр (здание которого является памятником архитектуры), где периодически проводятся и уличные представления. Выбор места для установки памятника в театре тогда назвали спорным и с эстетической точки зрения.

Сотрудников театра поддержали и многие горожане — в том числе, несколькими пикетами. В дело вынужден был вмешаться губернатор, который сначала заявил, что место для размещения памятника подобрано «грамотно».

Глава Орловской области: «Место для памятника Грозному подобрано грамотно»

Губернатор передумал: установка памятника Ивану Грозному в Орле отложена

«Единство истории России есть священная ценность народа»

Уже на следующий день после заявления о «грамотности» выбора места глава региона передумал: сначала власти перенесли дату открытия памятника с 5 августа. Позже отказались и от планов по установке монумента у ТЮЗа. После долгих обсуждений памятник было решено установить. Торжественное открытие памятника состоялось 14 октября, «подарок» установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика.

Гибель «Орлэкса» и судьба «Дормаша»

2016 год стал неудачным годом для орловской экономики. Уже в начале года стало известно — «Орлэкс», некогда бывший крупнейшим приборостроительным предприятием региона, возрожден, вопреки обещаниям областным властей, не будет.

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Имущество орловского завода «Орлэкс» выставлено на торги

Орловские власти не раз заявляли о намерениях «спасти» предприятие, которое, несмотря на сложную ситуацию, продолжало работать. В ноябре 2014 года был найден инвестор — компания «Промтэкс» Олега Карпикова. Однако весной 2015 года инвестор перестал исполнять обязательства по оплате заявок «Орлэкса» на приобретение материалов и комплектующих. В июне стало известно об увольнении 170 рабочих предприятия. Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин заявил, что часть уволенных с «Орлэкса» будут переведены на «Промтэкс». Как планировалось, в июле на новое производство должны были перейти 40 человек, остальные — в августе и в сентябре. На сентябрь же был запланирован и запуск завода. Однако этого не случилось: инвестор заморозил реализацию проекта, объяснив решение «неопределенностью» именно в связи с иском об отмене установленных арендных ставок. В начале 2016-го стало известно со всей определенностью: завод работать не будет.

Впрочем, в 2016 году Орловский регион лишился сразу несколько крупных производств. В марте в Ливенском районе закрылась птицефабрика, позже стало известно о банкротстве ливенского завода «Этанол», о закрытии в Орле завода Danone и фабрики компании «АЛРОСА».

В 2016 году на грани закрытия оказался еще один крупный орловский завод — «Дормаш». Собственно, сложности завод испытывал уже давно, а на задержки зарплаты рабочие предприятия жаловались еще в 2015 году. Весной 2016 года прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате зарплаты против гендиректора предприятия Вячеслава Гудкова. К тому моменту долг перед рабочими завода составлял 39 млн рублей.

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Орловский «Дормаш» продаст бульдозеры, чтобы выплатить зарплату

Орловские власти неоднократно заявляли об интересе неких инвесторов к «Дормашу» — в частности, со стороны белорусского бизнеса. Однако пока о каких-либо фактических действиях по восстановлению предприятия ничего не известно, а долги рабочим до конца так и не выплачены,

Выборы, выборы…

Выборы в Государственную думу и в Орловский областной совет депутатов, которые состоялись в сентябре, в регионе прошли относительно спокойно — по сравнению с соседними областями. Но без скандалов, разумеется, не обошлось. Первый из них произошел на самом старте избирательной кампании.

Выборы в Орловский облсовет стартуют со скандала

Депутат нескольких созывов областного совета Валентин Александров заявил о нарушениях при проведении праймериз «Единой России».

«Хамски, по-хулигански проводился праймериз. Открытой рукой лазили туда, картонки, дырки эти, так сказать. Я заслужил у Родины много медалей и орденов: заслуженный учитель, почетный гражданин Мценска. Все эти ордена и медали мне не нужны», — заявил Александров на заседании фракции «ЕР» в думе, выбросив свои награды на ковер. В «Единой России» все обвинения отвергли, а спикер облсовета Леонид Музалевский заявил Александрову, что «некоторые не умеют признавать свой проигрыш».

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Но самым большим скандалом стали сами итоги выборов в областной совет: КПРФ, которая, как ожидалось, с приходом губернатора Потомского в 2014 году, должна была только упрочить свои позиции, потеряла половину мест в региональном парламенте: в новом составе облсовета КПРФ получила лишь шесть мест против 11-ти в предыдущем созыве. Если вспомнить, что и в 2015 году партия провалила выборы в горсовет Орла, получив лишь четыре мандата, то становятся понятными причины раскола в областном отделении КПРФ, который в последние месяцы 2016 года активно обсуждался в местных и федеральных СМИ.

«Чепушилы» против инвесторов, губернатор — против »чепушил»

Губернатор Вадим Потомский в этом году не раз оказывался в центре внимания журналистов и общественности, и не всегда — по своему желанию.

Так, в августе теперь уже бывший однопартиец Потомского Андрей Рослов собрал более 10 тыс. подписей жителей региона за отставку с поста губернатора. Он же позже анонсировал и проведение новых антигубернаторских митингов.

В ноябре разгорелся новый скандал — местные СМИ распространили информацию об отмене приказов о присвоении Вадиму Потомскому военных званий как незаконных — после прокурорской проверки. Сам губернатор тогда заявил, что воинские звания получал «в уведомительном порядке еще лет десять назад во Всеволожске Ленинградской области».

Кризис Потомского: орловский губернатор множит скандалы и теряет звания

В начале декабря в регионе снова произошел скандал: родители учеников сразу нескольких орловских школ сообщили, что учебные заведения обязали повесить портреты губернатора и отчитаться об этом в департамент образования региона. Портрет губернатора появился, что интересно, на стендах «Символы Орловской области».

После скандала портреты главы региона со стендов сняли, а областные власти поспешили откреститься от какой-либо причастности к инциденту: якобы, директора школ по своей инициативе решили «сделать приятное губернатору».

Губернатор как символ: в орловских школах повесили портреты главы региона

Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?

В Орле антигубернаторский митинг хотят провести под окнами Потомского

В конце декабря глава региона одним словом умудрился обидеть и журналистов, и блогеров. На заседании в правительстве региона 23 декабря Потомский заявил: «Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!»

Тогда же глава региона был вынужден оправдываться, что под «чепушилами» подразумевал не журналистов, как тогда решили многие, а блогеров и «прочих комментаторов в соцсетях».

Орловский губернатор: «Чепушилы» отталкивают от региона инвесторов

Но осадок остался. Тем более тогда же разразился еще один скандал — из типографии был украден тираж местной газеты «Красная строка», в котором содержались материалы с критикой губернатора. Кто и почему выкрал тираж издания, которое, впрочем, выходит еще и в электронном виде, — сейчас разбираются полиция и прокуратура.

В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается