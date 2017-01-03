В Эстонии составят регистр зданий для проведения учений силовых структур

Таллин, , 12:12 — REGNUM ГАО «Государственная недвижимость Эстонии» (Riigi Kinnisvara AS — RKAS), таллинская дружина народного ополчения Kaitseliit Министерства обороны, Департамент полиции и пограничной охраны Министерства внутренних дел, Служба тюремной охраны Министерства юстиции и руководство подразделений специальных операций Министерства обороны подписали договор, согласно которому будет составлен список государственной недвижимости, пригодной для проведения учений силовых структур. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 января, сообщили в RKAS со ссылкой на председателя правления учреждения Урмаса Сомелара. По его словам, RKAS готова поддерживать безопасность страны и боеготовность ее силовых структур.

Согласно договору, в течение 2017 года будет составлен подробный перечень зданий и территорий, пригодных для подобных тренировок, каждый объект недвижимости получит свою оценку с точки зрения масштабности возможных учений, задействования техники и людских ресурсов, а также защитных функций объектов недвижимости.

Таким образом, отметил глава RKAS Сомелар, государство получит подробный список объектов недвижимости, которые могут стать не только местом проведения учений силовых структур Эстонии, но и потенциальными объектами обороны. Кроме того, данный договор повысит эффективность использования госсобственности.

В свою очередь, заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Тауно Туйск признал, что силовые ведомства Эстонии постоянно ищут новые возможности для улучшения своих профессиональных навыков. Данное соглашение, по его мнению, открывает новые возможности для тактических учений, когда для военных и полиции создаются новые условия и обстоятельства, вынуждающие их задействовать свои лучшие качества и повысить их боеготовность.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Госконтроля Эстонии, в государственной собственности находятся 1,6 млн га земли и 2453 здания общей площадью 1,5 млн кв метров. Кроме того, государство арендует порядка 200 га земли, а также здания и помещения общей площадью 0,2 млн кв метров.

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