Станислав Стремидловский, , 12:09 — REGNUM

Новогодние праздники в Польше омрачила трагедия, имеющая потенцию приобрести политический характер. Инцидент произошел в городе Элк, расположенном в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке страны. Двое молодых людей в новогоднюю ночь заскочили в местный бар Prince Kebab. Один из юношей попытался унести две бутылки спиртного, не заплатив за них. Заметив это, хозяин (выходец из Алжира с польским гражданством) вместе с поваром-тунисцем побежали за ним следом. Завязалась драка, в ходе которой молодой поляк получил несколько ножевых ранений, от которых скончался. Такие случаи — открытое похищение спиртного — в городских барах и кафе случались и раньше. Но к смертельному исходу они не приводили. 1 января в центре Элка сотни людей собрались, чтобы зажечь свечи в память о погибшем, однако акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией. В стражей правопорядка начали бросать петарды, бутылки и камни, и так несколько часов. «Бунт» закончился арестами 28 человек в возрасте от 17 до 50 лет. Пресс-секретарь городского отделения полиции Элка Анета Куликовская, комментируя ситуацию местной радиостанции, констатировала, что «большинство сотрудников полиции, проработавшие много лет, не припоминают таких беспорядков».

Инцидент местного значения получил большую огласку в национальных средствах массовой информации. Дело в том, что он сопровождался агрессивной резкой риторикой в адрес мигрантов. В итоге потребовалось вмешательство министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, который призвал не сгущать краски. Как заявил глава ведомства, «Польша является безопасной страной по сравнению с тем, что происходит у наших западных соседей, с актом терроризма, какой произошел в Турции, где погибло 39 человек». Он добавил, что в Польше «нет тех социальных проблем, с которыми мы имеем дело на западе Европы, где есть большие анклавы мусульманских мигрантов, ничем не объединенных с оставшейся частью общества». Нет потому, что ныне правящая в Польше партия «Права и Справедливость» (PiS) отказалась от взятых на себя обязательств предыдущего правительства коалиции «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL) «о ввозе в страну мусульманских мигрантов». То, что широкое распространение во время беспорядков в Элке получили лозунги против мигрантов, министр объяснил страхом людей перед происходящим в мире, напомнив о терактах в Берлине, Ницце и Брюсселе, чего нет в Польше. Поэтому «если бы не события в Элке, эта новогодняя ночь была бы одной из самых безопасных за последние несколько лет. К сожалению, в городе дошло до убийства, ситуация немного изменилась», прокомментировал Блащак.

Однако с шефом МВД согласны далеко не все. Оппозиционная Gazeta Wyborcza поставила под сомнения его утверждение. «Министр Блащак может иметь надежду, что основание происходящего в Элке, не вызвано его предыдущими высказываниями о необходимости разрыва с «политической корректностью», о «гниющем Западе», об исламе, который представляет собой большую опасность и о том, что только PiS удалось уберечь страну от нашествия мусульманских террористов, — пишет издание. — Однако страна, в которой кто-то выражает свои взгляды тем, что бросает петарды в кебабную, где гибнет молодой человек, где полиция затрудняется справиться с беспорядками, а лишенный даже тени ответственности министр вместо того, чтобы успокоить настроения, выступает с глупостями по радио, не является страной спокойной и безопасной». В свою очередь представитель общественной организации «Никогда снова» (Nigdy Więcej) Анна Татар в интервью Польскому агентству печати заявила, что это не первый случай преступлений на основе ксенофобии. Она обратила внимание на недавнее происшествие в Люблине, где разгромили местную шашлычную. Как сообщала местная пресса, вандалы разрисовали помещение надписями «е…ть ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «е…ть Ислам», хотя заведение принадлежит гражданам Индии. «Для виновников не имеет никакого значения, что владельцы не являются последователями ислама, — отметила Татар. — Важен иной цвет кожи, иной акцент, это очень широкое упрощение, когда вина возлагается на «не наших», на чужих. Такое мышление очень опасно».

Захочет ли оппозиция использовать беспорядки в Элке для критики «Права и Справедливости» или решит не раскачивать лодку в этой потенциально опасной ситуации, пока сказать трудно. Вместе с тем, нельзя не отметить, что правящая партия сама невольно способствовала переводу локального инцидента на национальный уровень, когда придала государственное значение похоронам погибшего от рук террориста, атаковавшего Берлин, польского водителя Лукаша Урбана. В траурной церемонии, проведенной в канун прошлого года, принял участие президент Польши Анджей Дуда, вице-спикер Сейма Иоахим Бруджиньский, руководитель аппарата премьер-министра Беата Кемпа и другие официальные лица. Глава правительства Беата Шидло обратилась с посланием к родственникам погибшего водителя, сообщив, что «поляки уже становились жертвами террористических атак, совершенных исламскими фундаменталистами, но трагедия в Берлине является уникальной». Речь не о том, что такая реакция является ошибочной, напротив, присутствие на похоронах делает честь президенту и его коллегам. Но есть и другое. Проправительственная Gazeta Polska увидела в трагедии повод указать на «кровь на руках Ангелы Меркель». Издание обвинило немецкого канцлера в том, что это она несет «моральную и политическую ответственность», так как является «лицом политики, которая ведет к очередной драме». В этой ситуации у кого-нибудь может появиться соблазн задать по аналогии вопрос правящей партии — а на чьих руках кровь погибшего молодого человека из Элка и что со всем этим делать, намекая на очевидный неприятный ответ в первом и втором случае. Это первое.

Второе. В те же дни, когда протестующие бушевали в Элке, еще одно происшествие было зафиксировано на другом конце страны, в Еленя-Гуре. Там автомобиль, которым управлял крайне пьяный украинец, сбил насмерть двух местных подростков. Освещение этого трагического события польской прессой носило преимущественно информационный характер. Но комментарии интернет-пользователей под публикациями явно говорят о накопившейся серьезной неприязни поляков к украинцам, гостящим или работающим в Польше. Любой инцидент, так или иначе, вызывает желание обобщить и перенести агрессию на представителя той группы, которую делают виновной. Выходцев из Ближнего Востока, Африки или Азии в Польше не так уж и много. Зато число украинцев резко выросло за последние годы, их больше миллиона, соответственно, чисто статистически риск и масштаб нападений на них потенциально выше, чем в отношении мигрантов, хотя последние больше заметны. В случае, если какая-нибудь сила захочет канализировать протестные настроения польского общества против «чужаков», появляется опасная дилемма — кого именно она выберет? Ведь Польша сегодня выставляет как еж иголки как в адрес Запада, так и Востока.