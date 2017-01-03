КНР подтвердила информацию об учениях авианосца в Южно-Китайском море

Пекин, , 11:33 — REGNUM



Минобороны Китая подтвердило 3 января информацию о том, что авианосец страны впервые провел учения в Южно-Китайском море вместе с рядом других боевых кораблей, сообщает Associated Press.

По данным оборонного ведомства КНР, 2 января с палубы авианосца «Ляонин» совершили взлет истребители J-15.

Ранее Минобороны Тайваня сообщило о том, что авианосец и пять боевых кораблей прошли южнее Тайваня, руководство которого направило собственную авиацию для наблюдения за флотом КНР.

Напомним, учения ВМФ Китая проходят на фоне обострения отношений с Тайванем, вызванных телефонным разговором между избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Китайской Республики Цай Инвэнь.