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КНР подтвердила информацию об учениях авианосца в Южно-Китайском море

Политика
За учением наблюдают тайваньские военные

Пекин, 3 Января 2017, 11:33 — REGNUM  

Минобороны Китая подтвердило 3 января информацию о том, что авианосец страны впервые провел учения в Южно-Китайском море вместе с рядом других боевых кораблей, сообщает Associated Press.

По данным оборонного ведомства КНР, 2 января с палубы авианосца «Ляонин» совершили взлет истребители J-15.

Ранее Минобороны Тайваня сообщило о том, что авианосец и пять боевых кораблей прошли южнее Тайваня, руководство которого направило собственную авиацию для наблюдения за флотом КНР.

Напомним, учения ВМФ Китая проходят на фоне обострения отношений с Тайванем, вызванных телефонным разговором между избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Китайской Республики Цай Инвэнь.

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