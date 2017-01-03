2017 год для Украины начался с двух показательных событий: в Киеве несколько сотен нацистов прошли маршем и рассказали, что считают Бандеру пророком своей веры, а президент Порошенко заявил жителям Донбасса, что украинская оккупация скоро закончится

Сергей Гуркин, , 11:21 — REGNUM

В событиях 31 декабря/1 января, как в капле воды, отразилась жизнь государства последнего времени: малочисленные и неадекватные пассионарные нацисты, с которыми заигрывает коррупционная власть; во главе этой власти — крупнейший из коррупционеров, который устало и по привычке говорит об «агрессорах», но верит в это не больше, чем в Бандеру, а правду (в данном случае — об «украинской агрессии») говорит, только будучи под воздействием. Впрочем, это случается довольно часто.

1. Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры было одним из самых ярких событий минувшего года. Кроме небольшой группы нездоровых людей, никто всерьез не увлечен этим подвидом нацизма, но другого героя стране так и не нашли — все нормальные как-то связаны с Россией, а это табу. Решение киевских властей — лучше людоед, чем Москва — было принято жителями города весьма равнодушно.

2. За пределами нынешних границ страны искать героев тоже трудно. Практических оснований у религиозного отношения к «Эуропе» все меньше. Граждане, в минувшем году на референдуме в Нидерландах сказавшие Украине, что они о ней думают (большинство против экономической ассоциации, не говоря уже о чем-то большем), нанесли по этой вере серьезный удар. На протяжении 2016 года украинские власти все больше превращались в агрессивных попрошаек, которые бегут за богатым господином, требуя вроде бы обещанную подачку.

3. Весь 2016 год у власти в США еще пребывала администрация Обамы, и Украина в значительной мере пребывала под внешним управлением. Что касается внутренних ресурсов, то тут хороших новостей было немного. Премьер-министр Яценюк после череды ошибок и глупостей, а также организованной против него пиар-кампании собрал весь негатив и вышел в кэш, другими словами — в отставку, и публикует множество жизнерадостных фотографий из США. Кабинет министров возглавил 38-летний Владимир Гройсман, бывший коммерческий директор вещевого рынка в Виннице. Столь же мудрой и последовательной была кадровая политика и на других уровнях — скандалами года стали назначения 23-летних девочек без явных признаков интеллекта на должности ключевых советников. Со всеми вытекающими последствиями для страны.

4. Последствия вытекали, в том числе, и в экономической политике. В период низких рейтингов власти делают ставку на распродажу госимущества, хотя ясно, что это невыгодно стране. Но даже по низким ценам почти ничего не получается продать: в страну, где есть гражданская война и нет адекватной власти, никто не хочет вкладываться. Самым ярким проявление майданной экономической политики 2016 года стала продажа всех прав и чертежей на самолет «Мрия» неведомым китайским инвесторам. Оккупанты (см. высказывание Порошенко) готовы продавать по любой цене, лишь бы деньги поступали куда следует.

5. Заметнее всего для граждан эта экономическая политика отразилась в продолжении роста тарифов на коммунальные услуги. Жители самой бедной страны Европы платят за ЖКХ больше всех в Европе. За два года тарифы на свет и газ увеличились вдвое, на отопление — вчетверо, на горячую воду — впятеро. Субсидий на всех не хватает, и средняя квартплата уверенно превысила уровень зарплаты бюджетников. При этом никакой модернизации коммунальных систем, разумеется, не происходит. Горячие головы ожидали третьего майдана в ответ на такую «политику», но его не произойдет: власти страны прекрасно знают, что народ очень терпелив, а майданы сами собой собираются только в пропагандистских сказках.

6. Пока граждане подсчитывали копейки, собирая на коммуналку, власти — от чиновников до депутатов — отчитались летом минувшего года о своей собственности и активах. Подавляющее большинство слуг народа оказались миллионерами. В отличие от других стран, майданные власти стремились не преуменьшить, а преувеличить свое богатство — чтобы потом было проще легализовать вновь нажитое. Многих впечатлило и то, что лидеры страны, включая топ-менеджеров национального банка, хранят свои средства дома в наличных. Своими декларациями власть напомнила, насколько она далека от народа, а также намекнула, стоит ли доверять финансовой системе страны.

7. Внутренние проблемы, как обычно, старались забалтывать разговорами о внешних врагах и друзьях. С врагами складывалось плохо: крымские провокации выглядели одновременно и жалко, и отвратительно. Но в этом году не сложилось и с друзьями. Главный удар нанесли в ноябре граждане США, выбравшие своим президентом Дональда Трампа. Очевидно, что тот относится к украинской теме совсем не так, как Обама. Высказывания майданных чиновников, которые молились на Хиллари Клинтон и в порывах верноподданичества называли Трампа клоуном, только укрепят нового президента США в его мнении. С 2017 года изменится очень многое: вслед за потерей американской политической крыши есть большие шансы потерять и европейскую ее часть.

8. Строго говоря, этот процесс уже пошел. Весь год миф о безвизовом режиме прослужил на Украине в роли морковки, которую держат впереди наивного ослика, чтобы тот не останавливался. Давно забылось, что большинству страны от этого режима ни жарко ни холодно — у них нет денег на евротуризм, а работать гражданам Украины в Европе, разумеется, не разрешат. Но даже и такой — символический — подарок стране (а точнее, ее обеспеченным лидерам и их евролюбивым детям) так и не сделали. Порошенко даже согласился продавать в Европу необработанный лес (и тем самым похоронить всю отрасль), но обмена «безлеса» на «безвиз» не произошло.

9. Для внутренней политики страны в 2016 году главными словами были «Савченко» и «Онищенко». Сначала майданные власти ждали свою «героиню», но, кажется, не ожидали, что она и правда приедет, и тем более — что она станет независимым политиком. К концу года бывшая героиня, обвиняющая власть во всех грехах и ведущая переговоры об обмене пленными с лидерами ополченцев, «стала» агентом Кремля.

Примерно к этому же времени малоизвестный ранее за пределами Киева депутат-предприниматель Александр Онищенко едва не стал жертвой «наезда» со стороны команды Порошенко, но успел перебраться на Запад, а там стал под запись рассказывать и журналистам, и американских спецслужбам о том, как устроена украинская политика — в диапазоне от покупки депутатов за наличные до воровства кредитов МВФ. Как будет использован этот компромат, станет ясно уже в 2017 году. Но после историй Савченко и Онищенко даже самым наивным стало ясно, что следствием госпереворота стал переход власти от средних жуликов к жуликам и крупнее, и кровавее.

10. Те же сотрудники спецслужб внимательно следили за главным событием конца года — национализацией Приватбанка. Государство избавило крупнейшего олигарха страны Игоря Коломойского от его долгов, записав их на свой счет: главный банк страны оказался в минусе, потому что его владельцы выводили из него деньги. В обмен Коломойский, вероятно, смягчит антивластную риторику своих медиаресурсов. А также, конечно, поделится. Национализация убытков и приватизация прибылей — по-прежнему главные тренды украинской экономики.

С таким багажом страна входит в 2017 год, надеясь выжить, хотя с такой профессиональной и честной властью даже такая скромная задача проходит по категории чудес. А вот обещания Петра Порошенко о скором завершении украинской оккупации выглядят все более и более правдоподобно.