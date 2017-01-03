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Мобильный госпиталь МЧС России передан в дар Сирии

Политика
За время работы госпиталя медики МЧС России оказали помощь более 1,5 тысячи человек
МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь
Иллюстрация: МЧС России
МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь

Москва, 3 Января 2017, 10:01 — REGNUM  МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо. По поручению президента РФ Владимира Путина аэромобильный госпиталь МЧС России, работавший вблизи Алеппо, вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами передан в дар сирийской стороне, сообщили в МЧС РФ.

 Акт о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо — представитель министерства здравоохранения Сирии Зиад аль Хай Джаха.

Аэромобильный госпиталь был смонтирован для оказания медицинской помощи пострадавшему сирийскому населению. Специалисты министерства здравоохранения Сирии прошли обучение по установке госпиталя и его оборудования. В течение нескольких дней они изучали особенности установки пневмокаркасных модулей, работу систем автономного обеспечения и инженерного оборудования аэромобильного госпиталя. 

Профессиональная работа специалистов МЧС России и своевременно оказанная помощь позволили в самый острый момент освобождения г. Алеппо спасти сотни человеческих жизней, избежать распространения инфекционных заболеваний, а также поднять общий уровень охраны здоровья в одном из наиболее пострадавших от действий террористов районов Сирии.

За время работы госпиталя медики МЧС России оказали помощь более 1,5 тысячи человек, 70% из них — женщины и дети.

Напомним, госпиталь был развернут вблизи Алеппо. В составе аэромобильного госпиталя МЧС России работали 14 унифицированных, 2 технологических, 4 переходных и 18 шлюзовых модулей, предназначенных для госпитализации 60 пострадавших и приема до 200 человек для оказания амбулаторной помощи. В госпитале задействованы приемно-сортировочное отделение, операционное отделение с блоком пробуждения, 2 операционных отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, госпитальное отделение, диагностическое отделение, два отделения для амбулаторного приема, а также инфраструктура базового лагеря для медицинского персонала.

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