Президент Южной Кореи Пак Кын Хе не стала давать показания

Суд не может принудить её к этому

Сеул, , 09:24 — REGNUM

Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе отказалась давать показания 3 января в рамках разбирательства, которое может иметь для неё значительные последствия, сообщает Associated Press.

Отправленный в отставку президент Южной Кореи не явился на заседание суда Конституционного суда, из-за чего тот был вынужден перенести обсуждение дела на 5 января. В суде отметили, что нет возможности принудить Пак Кын Хе к участию в слушаниях, которые могут проходить и без неё, если она откажется явиться в очередной раз.

Напомним, глава Южной Кореи была подвергнута процедуре импичмента в связи с коррупционным скандалом. Её обвинили в сговоре со своей близкой подругой Чхве Сун Силь, а также вымогательстве.

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