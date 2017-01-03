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В инженерные войска ВС РФ поставят 15 средств инженерного вооружения

Политика
В 2016 году уже приняты на снабжение Вооруженных сил России 10 средств инженерного вооружения

Москва, 3 Января 2017, 09:24 — REGNUM  

Основными задачами в 2017 году в части инженерно-технического обеспечения инженерных войск Вооруженных сил РФ являются обеспечение вновь формируемых соединений, воинских частей современными образцами инженерной техники», сообщили в Минобороны РФ.

В 2017 году на вооружение и снабжение инженерных войск Вооруженных сил РФ будут приняты 15 средств инженерного вооружения. Среди них модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, передвижная буровая установка ПБУ-100, лесопильный комплекс ВМЛК-1, сообщили в Минобороны РФ.

В 2016 году уже приняты на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации 10 средств инженерного вооружения: кран-манипулятор КМВ-10В, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС-55 729−7М, электростанция ЭД-60-Т400−3РА, колесная дорожная машина КДМ и др.

Также были проведены войсковые испытания комплекта средств «Сторожевой заставы», для блок-поста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году оснащённость Вооруженных сил России новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%.

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