Морская авиация ВМФ России получит около 100 новых летательных аппаратов

Москва, , 09:17 — REGNUM



В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-морского флота России на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

«Морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов и их поэтапная замена перспективными авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017—2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Также планируется серьезное обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран», — пояснил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро является исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — добавил Кожин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году оснащённость Вооруженных сил России новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%.