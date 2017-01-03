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Волгоградская область: В Городище пост главы стал вакантным

Политика
Конкурс на замещение должности сразу после новогодних каникул

Городищенский район, Волгоградская область, 3 Января 2017, 08:40 — REGNUM  В администрации Городищенского городского поселения грядет смена руководства. Прежний сити-менеджер Виталий Потопов решил покинуть пост по собственному желанию. Обязанности главы поселения он перестал исполнять уже с 1 января 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Потапов написал на своей странице в Фейсбук.

«Вот и прошел 2016 г. для меня он был не простым, но насыщенным и интересным. смог вновь оценить как глубину так и низость человеческой природы. с 1.01.2017 г. я опять свободный человек в свободной стране (пунктуация автора сохранена)», — поделился теперь уже бывший сити-менеджер, пожелав «всем бобра, тепла» в Новом году.

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Условный на реальный: Экс-главе Городища ужесточили наказание за махинации

По словам председателя Городищенской поселковой думы Александра Попова, заявление от Потапова поступило еще накануне праздников. Оно было рассмотрено на заседании поселкового законодательного органа и принято к сведению, передает «Волгоградское деловое телевидение».

Конкурс на замещение вакантной должность депутаты планируют объявить уже сразу после выхода с каникул.

Напомним, администрацию Городища Виталий Потапов возглавил в апреле прошлого года. До этого пост занимал Руслан Пирметов. Весной 2016 года он был привлечен к ответственности за несвоевременное рассмотрение поступившего в адрес администрации поселения обращения. Факты бездействия чиновников администрации Городищенского городского поселения, волокита при принятии мер при разрешении поступивших жалоб были выявлены в ходе прокурорской проверки. Пирметов был оштрафован ан 5 тыс. рублей. Не согласившись с данным решением, он обжаловал его в вышестоящую инстанцию, однако безрезультатно.

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Аферы земельные: В Волгограде судят экс-главу Городищенского района

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Городищенский район «прославился» как один из самых крупных очагов коррупции. В октябре 2015 года за мошенничество в крупном размере был осужден бывший глава Городищенского поселения Юрий Рябов. Суд приговорил его к году колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Менее полугода спустя был задержан глава администрации Городищенского района — бывший министр сельского хозяйства правительства Волгоградской области Александр Тарасов. Его заподозрили в получении взятки. В конце марте прошлого года бывшему председателю Городищенской городской думы и главе Городищенского городского поселения Михаилу Поддубнову суд ужесточил наказание за мошенничестве в особо крупном размере. Ранее вынесенный приговор, согласно которому суд назначил ему три года лишения свободы условно прокуратура сочла слишком мягким и обжаловала. Волгоградский областной суд изменил наказание для экс-главы Городища с условного на реальное.

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