Вторник, 03 Января 2017 года
09:41:25 МСК

Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу

Политика
Избранного президента США хотят дискредитировать

Лондон, 3 Января 2017, 08:36 — REGNUM  Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что администрация уходящего президента США Барака Хусейна Обамы обвиняет Россию во вмешательстве в выборы американского президента для того, чтобы лишить легитимности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, опубликованном сегодня, 3 января.

«Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом», — сказал Ассанж. Также основатель WikiLeaks отверг какое-либо сотрудничества его портала с Российской Федерацией. Ассанж пояснил, что его источники информации — это не государства.

Ассанж не смог однозначно ответить, повлияли ли на исход выборов сообщения о взломе серверов американских политических организаций. Он высказал мнение, что на самом деле на исход выборов повлияла реакцию демократов на эти сообщения, в частности, самой Хиллари Клинтон и главы её избирательной кампании Джона Подесты.

Напомним, некоторые из 17 разведывательных служб США заявили, что некие «русские хакеры» взломали сервера ряда американских политических организаций, в частности, сервера Национального комитета Демократической партии. При этом директор ФБР Джеймс Коми с выводами этих разведструктур не согласился.

Тем не менее президент США Барак Хуссейн Обама заявил, за взломом стоит Российская Федерация и якобы тому есть доказательства. Но никаких доказательств Обама не привел. Российская сторона в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к хакерским атакам и все обвинения на этот счет голословны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
ещё главное