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Армия Турции ликвидировала 18 боевиков-радикалов на севере Сирии

Политика
ВВС Сирии уничтожили четыре цели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Дамаск, 3 Января 2017, 08:31 — REGNUM  

Вооруженные силы Турции уничтожили 2 января 18 боевиков-исламистов на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата», заявили в армии страны. Об этом сообщает Reuters.

Военные также отметили, что в результате боевых столкновений и ударов артиллерии ранения получили ранения 37 радикалов.

По данным командования турецких вооруженных сил, за последние сутки ВВС Турции уничтожили четыре цели террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как авиация России нанесла удары по Дайр Как, расположенному в 8 км на юго-запад от контролированного ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Эль-Баб.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие и российские ВВС нанесли авиаудары по целям ИГ в Сирии

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