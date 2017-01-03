Трамп раскритиковал Пекин за недостаточную помощь в сдерживании КНДР

Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирован на 20 января, выступил с критикой китайских властей за их нежелания помочь США в сдерживании агрессивных намерений Северной Кореи. Об этом Трамп сообщил во вторник, 3 января, на странице своего Twitter-аккаунта.

По мнению Трампа, экономические отношения с Китаем построены на невыгодных для США условиях, при этом Соединенные Штаты не получают ничего взамен. «Китай выкачивает огромное количество денег и богатств из США», — отметил избранный президент, назвав связывающие страны экономические отношения «совершенно односторонней торговлей». При этом Пекин «не желает помогать с Северной Кореей». «Прекрасно!», — саркастически подытожил сообщение Трамп.

Ранее миллиардер высказал свои сомнения в том, что ядерная программа Северной Кореи способна создать угрожающую США межконтинентальную баллистическую ракету. «Этого не случится!» — Выразил уверенность Трамп.

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