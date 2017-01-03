Следователи в течение трех часов допрашивали Нетаньяху

Израильского премьера обвинили в получении подарков стоимостью сотни тысяч шекелей

Тель-Авив, , 02:44 — REGNUM Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, проходивший в его резиденции в Иерусалиме, длился около трех часов. Следователи завершили процедуру дознания, сообщает во вторник, 3 января, агентство Reuters со ссылкой на опубликованное израильскими полицейскими заявление.

Допрос проходил в правительственной резиденции в Иерусалиме. По словам генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита, после предварительного расследования вынесшего решение о возбуждении уголовного дела, расследование ведется, однако полученная на текущий момент информация требует проверки и не подлежит распространению.

«Характер расследования не позволяет распространять сведения на данном этапе, но мы будем рассматривать вопрос об освобождении большего количества информации», — заявил генеральный прокурор.

Согласно распространенным в израильских СМИ данным, выдвинутые Нетаньяху обвинения связны с полученными им презентами от представителей израильского и международного бизнеса на сумму равную сотням тысяч шекелей.

Израильский премьер все обвинения отрицает. «Ничего не будет найдено, так как нечего находить», — заявил пресс-секретарь Нетаньяху.

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