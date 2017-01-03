Часть сирийской оппозиции заявила о выходе из переговорного процесса

Дамаск, , 01:58 — REGNUM Представители десятка оппозиционных вооруженных группировок в Сирии обвинили правительственные войска в нарушении перемирия и заявили о приостановлении своего участия в мирных переговорах. Информацию об этом публикует в понедельник, 2 января, AFP.

«Поскольку все эти нарушения <режима прекращения огня со стороны сирийских правительственных сил — ред.> продолжаются, повстанческие группировки объявляют… о замораживании всей дискуссии, связанной с переговорами в Астане», — говорится в совместном заявлении оппозиционных группировок.

Согласно распространенному оппозиционными группировками заявлению, оппозиция поддерживает усилия по установлению режима прекращения огня, однако «правительственные силы не прекратили обстрелы».

Ранее, высший комитет по переговорам сирийской оппозиции выступил с поддержкой «позитивных и искренних попыток» мирного урегулирования сирийского конфликта. С просьбой о содействии попыткам по достижению соглашения о прекращении огня обратился координатор комитета Рияд Хиджаб.

Напомним, встреча представителей официального Дамаска с руководителями оппозиционных вооруженных группировок в Сирии намечена на вторую половину января. Переговоры должны состояться в столице Казахстана Астане.

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