США: жертвами авиаударов коалиции в Сирии и Ираке стали 188 мирных граждан

Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Во время антитеррористической операции против «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводимой в Ираке и Сирии международной коалицией сил под руководством США, погибли по меньшей мере 188 мирных жителей. Такое число жертв в штабе коалиции получили, проанализировав пять из 16 предоставленных отчетов, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Пентагона в понедельник, 2 января.

Сообщается, что мирные жители Сирии и Ирака погибли в результате артиллерийских и авиаударов, произведенных коалицией в 2016 году. Их смерть была непреднамеренной, штаб коалиции выражает свои соболезнования семьям погибших.

Всего ведомством было получено 16 докладов о жертвах среди гражданских лиц, однако информация в 13 из них была признана недостоверной, поскольку «в настоящее время нет достаточной информации, позволяющей оценить» причастность действий международной коалиции к смерти мирных жителей. Пока достоверной признана информация, содержащаяся в пяти докладах, решение по еще трем документам пока не принято.

В штабе также отметили, что коалиция не в состоянии расследовать все сообщения о жертвах среди гражданского населения традиционными средствами, такими как: опрос свидетелей, исследование показаний пилотов и других военнослужащих, причастных к военным операциям, приведшим к непреднамеренным жертвам.

Ранее сообщалось, что руководство коалицией признало гибель 173 мирных жителей Сирии.

Напомним, операция международной военной коалиции сил «Непоколебимая решимость» проходит под руководством США с августа 2014 года. Кроме Соединенных Штатов Америки, в ней принимали участие силы ВВС таких стран как: Австралия, Канада, Дания, Франция, Иордания, Нидерланды, Великобритания, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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