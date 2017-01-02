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Последний президентский срок Бачелет. Кто продолжит борьбу с «мачизмом»?

Политика
Президентские выборы в Чили — 2017

Сантьяго, 2 Января 2017, 17:40 — REGNUM   В 2017 году в Чили пройдут президентские выборы. Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что более баллотироваться на высший пост в стране не будет. Но с политической деятельностью не расстанется, хотя и не претендует на выборные должности. Кроме этого, Мишель Бачелет отметила, что самыми сложными проблемами в период ее президентства были образовательная и налоговая реформы, комментирует la Radio del Sur.

В интервью La Tercera Мишель Бачелет подчеркнула, что борьба с сексизмом и мачизмом была одной из ее главных задач. Ее пример показал, что женщины в Чили могут быть «гражданами первого, не второго класса». Однако, когда сложную ситуацию в стране пытается решить мужчина-президент, то никто не подчеркивает его гендерный признак. А в случае с президентом-женщиной говорят о «слабости, неумении руководить».

Однако, Бачелет убеждена, что ее президентство было важным этапом в борьбе за равноправие женщин. Она отметила, что в Чили есть женщины, занимающие серьезные посты, но это не означает, что сексизм и мачизм в чилийском обществе будут автоматически ликвидированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис левых сил в Чили: на местных выборах побеждают правые

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