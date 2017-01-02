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Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора

Политика
Рафаэль Корреа отрицает участие в коррупционных схемах с бразильской компанией Odebrecht
Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965 Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Кито, 2 Января 2017, 16:30 — REGNUM  Президент Рафаэль Корреа заявил, что целью доклада Министерства юстиции США о коррупционной схеме, в которой, якобы, задействованы высшие должностные лица Эквадора и руководство бразильской строительной компании Odebrecht, является попытка повлиять на итоги президентских выборов в Эквадоре.

«Осторожно, не в первый раз Министерство юстиции США обнародует итоги расследований не с целью добиться справедливости, а с точки зрения геополитических интересов Вашингтона», заявил Рафаэль Корреа. Он уверен, что США хотят ложью повлиять на решение избирателей, запятнав его и вице-президента Хорхе Гласса. А «пока мы докажем, что это ложь, уже и выборы пройдут», подчеркнул Рафаэль Корреа, сообщает La Radio del Sur.

Президент Эквадора также заявил, что никогда ни он, ни его окружение не действовали в интересах Odebrecht, используя коррупционные схемы. Сам Рафаэль Корреа не идет на президентские выборы, но, в последнее время, его преемник Ленин Морено уже не является несомненным фаворитом предвыборной компании.

Согласно докладу Министерства юстиции США, бразильская строительная компания Одебрехт передала 788 млн долларов высшим должностным лицам в двенадцати странах Латинской Америки и Африки. Причем, Эквадор, Колумбия и Доминиканская Республика являются одними из тех стран, в которых правоохранительные органы отреагировали на данные доклада и приняли меры для расследования ситуации, комментирует TeleSur.

Ранее ИА REGNUM писало, что панамские правоохранительные органы передали в Эквадор очередную партию документов, собранную в рамках уголовного дела по расследованию противоправной деятельности в эквадорской государственной нефтяной компании Petroecuador. Так, возбуждено уже 18 уголовных дел в рамках этого расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?

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