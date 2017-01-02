Минобороны РФ: смерть российского офицера в Армении не была насильственной

Москва, , 16:04 — REGNUM Причина смерти офицера Вооруженных сил России на российской военной базе в Армении, возможно, стало острая сердечная недостаточность. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Южного Военного округа.

Сообщается, что 1 января в общежитии в Ереване было найдено тело офицера российской авиационной базы. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

По предварительным данным, причиной смерти российского офицера могла стать острая сердечная недостаточность.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Армянские следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти российского офицера.