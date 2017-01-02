Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»

Сегодня на Кубе проходит военный парад и шествие, посвященное истории борьбы Кубы за свободу

Гавана, , 16:03 — REGNUM 2 декабря 1956 года исполнилось шестьдесят высадки отряда Фиделя Кастро с яхты «Гранма». В связи со смертью команданте памятные мероприятия были перенесены на 3 января 2017 года.

Сегодня тысячи кубинцев примут участие в шествии. которое состоится в столице Кубы. Это шествие будет посвящено истории борьбы кубинского народа за свободу и независимость, начиная с периода войны с испанскими колонизаторами. И начнется с парада кавелеристов.

Затем, по площади Революции провезут копию яхты «Гранма», пройдут колонны студентов — участников историко-театрализованного зрелища. Они представят партизанские отряды Сьерра-Маэстра, участников боев в Заливе Свиней, отряды грамотности (бригадисто) и борцов-интернационалистов. Далее, пройдет военный парад, на котором будут представлены все рода войск Кубы, сообщает La Radio del Sur.

Яхта «Гранма» отчалила из мексиканского порта Туспан 25 ноября 1956 года. 2 декабря революционеры высадились на побережье Кубы. А 5 декабря приняли первый бой. После этого сражения революционеры прятались в горах Сьерра — Маэстро, где готовились к партизанской войне.

В настоящее время оригинал яхты «Гранма» экспонируется в Музее революции Кубы.