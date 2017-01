Александр Бродский, , 15:41 — REGNUM

Наступающий Новый год задает вопросы и заставляет подвести итоги не только этого года, но и целой эпохи в истории человечества, которая началась с Уотергейтского скандала, похоронившего разрядку международной напряженности, а кончается заявлением Владимира Путина о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора, и передачей флоту атомной подводной лодки «Подмосковье».

Эта эпоха, которую историки когда-нибудь назовут эпохой Хиллари Клинтон, с Божьей помощью отправляется на свалку истории. И хотя в Новый год человечество входит с Бастиндой, по прежнему хозяйничающей в Белом Доме, но молитвами миллионов людей ее дни там сочтены, деяния взвешены, и все те гадости и злодейства, которые она торопится совершить, являются мелочами по сравнению с ее планами, символом которых стала красная кнопка с надписью «Перегрузка», которую она всучила министру Лаврову вместо «Перезагрузки» Барака Обамы. И как бы ужасны не были последние дни этой эпохи, все равно они не идут ни в какое сравнение с годом «Жареного Петуха», которым неизбежно стал бы 2017 год, если бы она стала президентом.

И гарантией этого являются российские атомные подводные лодки, которые по уже устоявшейся в последние годы традиции передают флоту в декабре, иногда даже 31 декабря. В этом году 23 декабря флоту после успешного завершения испытаний была передана лодка 667-го проекта Дельфин К-64 (БС-64 «Подмосковье») и не исключено, что в оставшиеся часы 2016 года флоту была передана после весьма существенной модернизации лодка того же 667 проекта К-44 «Рязань».

А началась эта традиция геополитических подарков к Новому году в 2012 году, когда 30 декабря флоту была передана лодка тоже 667 проекта К-51 «Верхотурье». Причем с самого начала в этой традиции не было «советской» штурмовщины к праздничной дате, так как в том же 2012 году в декабре флоту должен был быть передан стратегический ракетоносец 955 проекта К-535 «Юрий Долгорукий», но, в связи с задержкой испытаний, это событие произошло на две недели позже — 10 января 2013 года.

Через год 23 декабря 2013 года флоту был передан ракетоносец 955 проекта К-550 «Александр Невский», а еще через год 10 декабря 2014 года К-551 «Владимир Мономах», а 30 декабря 2014 года из ремонта вернулась многоцелевая АПЛ 949А проекта К-150 «Томск» На каждой из лодок 667 проекта установлено 16 ракет «Булава», которые могут нести 10 боеголовок индивидуального наведения (РГЧ ИН), а на подлодках 949А проекта помимо торпед и ракето-торпед стоит ракетный комплекс П-700 «Гранит», в состав которого входит 24 ракеты ЗМ-45.

Кроме того можно сказать, что после возвращения Крыма на родину в строй встала еще одна атомная подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской» — тяжелый атомный подводный крейсер 941 проекта «Акула», который до этого использовался в качестве испытательного стенда для ракет, а сейчас эти испытания можно проводить на специальном стенде в Балаклаве

Но и это еще не все! С 2008 года после глубокой модернизации в строй вернулись три атомных подводных лодки 667 проекта К-117 «Брянск» в 2008 году, К-18 «Карелия» в 2010 и К-407 «Новомосковск» в 2012 году, а в середине 2014 года флот получил первую из новейших многоцелевых АПЛ 885 проекта К-560 «Северодвинск». Достоинства этой лодки невозможно описать в рамках короткой новогодней заметки, так же как и достоинства новой ракеты «Синева» (в частности, способность преодолевать ПРО), которая после модернизации встала на лодки 667 проекта.

Но невозможно даже Хиллари Клинтон игнорировать то, что с тех пор как на Украине и в Сирии начались цветные революции и арабские весны, на боевое дежурство российского флота встали десять атомных подводных лодок, не считая К-44 «Рязань» и К-64 (БС-64) «Подмосковье», которая после модернизации стала АПЛ специального назначения. Причем сейчас все эти лодки несут 48 крылатых ракет и 132 ракеты, на которых суммарно установлены 704 боеголовки, но в случае отказа партнеров от существующих договоренностей и их превращения в потенциальных агрессоров это количество (и соответственно количество целей, поражаемых первым ударом) может быть очень дешево и быстро, буквально в течение нескольких дней увеличено в несколько раз методом установки на те же самые ракеты и те же самые подлодки дополнительных боевых частей индивидуального наведения.

Кроме того, Рогозин несколько раз намекал, что не все ракеты для атомных подводных лодок 941-го проекта уничтожены и ТК-17 «Архангельск», а также ТК-20 «Северсталь» могут тоже неожиданно встать в строй в случае злостного нарушения существующих договоров противоположенной стороной. Впрочем, этими заявлениями он, скорее всего, троллил Хиллари Клинтон, так как именно она на посту Госсекретаря США надзирала за уничтожением этих ракет в соответствии с договором ОСВ-3. А сейчас именно она отвечает перед Конгрессом и Сенатом США за разоружение самых больших в мире АПЛ 941А проекта.

Последнее очень важно, так как в 2006 году в журнале «Foreign Affairs» появилась статья The Rise of U.S. Nuclear Primacy, суть которой в том, что США в то время обладали способностью нанести первый обезоруживающий удар по России. Причем российское руководство должно было узнать об этом ударе уже после того как все заряды обезоруживающего удара США взорвутся на стартовых площадках российских ракет, а ответно встречный удар немногих выживших ракет будет перехвачен с помощью ЕвроПРО.

Эта статья была воспринята в Кремле как угроза, что неудивительно, если учесть что такого рода угрозы запрещены уставом ООН. Мало кто сомневается, что эта статья была написана под влиянием кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, так как она любой договор или устав воспринимает как вызов, который надо преодолеть или обойти с помощью того или иного интеллектуального сальто-мортале. Тогда казалось, что ее воцарение в Белом доме так же неизбежно, как оно было неизбежно два месяца назад, и Владимир Владимирович решил уступить президентcкое кресло Дмитрию Анатольевичу.

Последний очень неплохо показал себя в 2008 году в Грузии, а до этого еще лучше показал себя Барак Обама, не пустив Хиллари Клинтон в Белый дом. Но потом после разговора с вице-президентом США Байденом, Дмитрий Анатольевич приказал российским представителям в ООН воздержаться от голосования и права вето, разрешившего бесполетную зону в Ливии, и через полгода оружие Каддафи рекой потекло в Сирию, а сам он повис на крюке в мясной лавке.

Правда, потом высшие силы вмешались в эту историю напрямую, наслав на США ураган «Сэнди», который затопил Нью-Йорк и Нью-Джерси и «избрал» на пост президента США Барака Обаму во второй раз. А Барак Обама человек религиозный и к такого рода намекам высших сил относится очень внимательно. Он начал свой второй срок с увольнения из администрации госсекретаря Хиллари Клинтон, а потом отказался разрешить бесполетную зону в Сирии. И пока она организовывала государственный переворот имени себя любимой, Дональд Трамп внезапно ощутил свое настоящее призвание, а Россия в значительной мере восстановила паритет в ракетно-ядерных вооружениях, что тоже своего рода чудо, не имеющее прецедентов в истории.

И сейчас говорить о решающем военном преимуществе США во главе с Хиллари Клинтон, если бы она в наказание за грехи рода человеческого стала бы президентом США, можно только хлебнув настойку боярышника и скинув с себя железные предметы, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование. Придется ее помощникам переквалифицироваться в управдомы, а самой Бастинде — в старуху Шапокляк. Тоже не подарок, но все же лучше, чем повелительница летучих обезьян с ядерными гранатами в руках.