Понедельник, 02 Января 2017 года
17:03:51 МСК

Германия допускает участие Асада в переходном периоде сирийского процесса

Политика
Но только Германию забыли об этом спросить

Берлин, 2 Января 2017, 15:40 — REGNUM  Власти Германии допускают возможность участия законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в переходном периоде сирийского урегулирования, но только в том случае, если его президентские полномочия будут сильно ограничены. Об этом сегодня, 2 января, заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер.

Он подчеркнул, что германское правительство вполне допускает участие Асада в переходном периоде. «Мне кажется очевидным, что без серьёзного, массивного ограничения прерогатив президента Асада решения конфликта не будет», — добавил Шефер.

Также официальный представитель МИД ФРГ отметил, что политическое будущее Асада должен стать предметом обсуждения на переговорах по Сирии в Астане (Казахстан).

Стоит отметить, что германское участие в сирийском конфликте весьма незначительно, по сравнению с американским или британским. Но время от времени Берлин пытается демонстрировать великодержавные амбиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Станислав ТарасовЭрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину
СимферопольРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Губернатор Стамбула: Не менее 35 человек погибли при атаке на ночной клуб
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
ещё главное