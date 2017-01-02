Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину

В Киеве снова прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

Симферополь, , 12:54 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что празднование дня рождения Степана Бандеры 1 января в Киеве стало недоброй традицией для Украины. Свое мнение на этот счет Аксенов опубликовал в своем Facebook сегодня, 2 января.

Напомним, более тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода» вечером 1 января провели в Киеве факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Аксенов назвал это шествие недоброй традицией, которая продолжает разрушать украинскую государственность уничтожает имидж Украины в мире. Глава Крыма напомнил, что даже Польша в ультимативной форме потребовала от украинских властей отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После государственного переворота на Украине Бандера, который работал на нацистов, признан национальным героем. При этом, украинские «историки» утверждают, что Бандера якобы сражался не только против советской власти и Красной армии, но и против гитлеровцев.

«Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают», — пишет Аксенов.