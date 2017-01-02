Группировки ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Анкара, , 11:30 — REGNUM



Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя 2 января ответственность за нападение на ночной клуб Стамбула, сообщает Europe1.

«В продолжение священных операций, которые «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит против защитника креста — Турции, солдат-герой халифата нанес один удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник», — говорится в заявлении террористов.

Напомним, вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь по его посетителям, в результате чего погибло 39 человек, по большей части иностранцы.

Среди погибших оказалась, как сообщают турецкие СМИ, одна гражданка России. Нападавший так и не найден.

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