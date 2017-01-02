Франция призвала Россию соблюдать перемирие в Сирии

Париж, , 11:15 — REGNUM



Премьер-министр Франции Бернар Казнев призвал 2 января Россию прекратить военные действия в Сирии и соблюдать перемирие, сообщает Reuters.

«Мы решительным образом осуждаем любые действия России, которые могут привести к продолжению боевых действий», — отметил он в интервью французским СМИ. «Мы надеемся на то, что переговоры между различными силами в Сирии продолжатся, чтобы перемирие смогло сохраниться», — подчеркнул глава французского правительства.

«Мы призываем Россию перестать принимать участие в военных операциях, которые носят смертоносный характер», — добавил он, не уточнив, о каких конкретно действиях идет речь.

Напомним, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря. Правительство Сирийской Арабской Республики подписало соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Глава МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность выполнения этого соглашения всеми оппозиционными группировками в Сирии. Все группировки должны прекратить боевые действия и конструктивно подойти к предстоящей межсирийской встрече в Астане (Казахстан).

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