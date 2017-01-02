СМИ: Нетаньяху ответит на вопросы полиции о возможных взятках
Тель-Авив, 2 Января 2017, 09:31 — REGNUM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даст показания 2 января правоохранительным органам страны в связи с подозрением его в получении «незаконных подарков» от представителей деловых кругов, сообщает Europe1.
По данным СМИ страны, израильские и иностранные предприниматели, возможно, передали главе правительства подарков, стоимостью в несколько десятков тысяч долларов США, что может стать причиной выдвижение против него обвинения в «злоупотреблении доверием». Допрос пройдет в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.
Нетаньяху на своей странице в Facebook отверг все обвинения в свой адрес, обвинив своих политических противников, а также некоторые СМИ в желании «отстранить его от власти не в ходе выборов, как предписывает демократия», а проведя против него кампанию.