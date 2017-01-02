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СМИ: В Дании задержали дочь подруги президента Южной Кореи

Политика
Главу Южной Кореи обвиняют в покровительстве ее близкой подруги Чхве Сун Силь

Ольборг , Дания, 2 Января 2017, 06:10 — REGNUM  В Дании в городе Ольборг полиция задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сегодня, 2 января, сообщает британское агентство Reuters.

Дело в том, что, по информации издания, южнокорейские власти подозревают дочь Чхве Сун Силь в соучастии в событиях, которые привели к громкому скандалу. В результате чего в стране на протяжении нескольких дней проходили многотысячные акции протеста. А 9 декабря парламент страны проголосовал на импичмент Пак Кын Хе.

Как отмечает издание «Ренхап», правоохранительные органы Дании сообщили своим коллегам в Южной Корее, что задержали девушку в связи с незаконным пребыванием на территории европейской страны.

До этого сообщалось, что южнокорейская прокуратура обратилась в Интерпол, так как дочь Цой Сун Силь не отвечала на многочисленные повестки.

Напомним, что президента Пак Кын Хе, временно отстраненную от власти, обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, которая стала главным фигурантом в громком коррупционном разбирательстве. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации. Тогда же прокуратура страны заявляла, что обнаружила около 50 аудиофайлов на конфискованном телефоне помощника президента с уликами против президента страны.

Так, 9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Она была временно отстранена от власти. Сейчас исполняет обязанности главы государства премьер-министр Хван Гё Ан. Окончательное решение об отстранении от власти главы государства будет принято после того, как будут утверждены результаты голосования конституционным судом, этот процесс может затянуться на полгода. Пак Кын Хе может стать первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который досрочно оставит свой пост.

Сама Пак Кын Хе ранее отвергла обвинения в причастности к коррупционному скандалу. Она выразила сожаление о том, что в отношении неё распространяется «искажённая и ложная» информация. Кын Хе заявила, что одно непонимание привело к новому непониманию, а одни многочисленные ошибочные сообщения привели к появлению других ошибочных сообщений.

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