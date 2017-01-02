WP: Российские хакеры не взламывали электроэнергетическую систему США

Вашингтон, , 05:35 — REGNUM В воскресенье, 1 января, газета The Washington Post, опубликовавшая ранее статью о проникновениях в американскую электроэнергетическую систему со стороны якобы российских хакеров, внесла коррективы в этот материал.

В комментарии, помещенном под заголовком, отмечается, что в прежней версии статьи была написана некорректная информация о том, что хакеры из РФ совершили взлом сети и проникли в сеть электроснабжения США.

«Официальные лица утверждают, что подтверждений этому пока нет. Компьютер Burlington Electric (генерирующая и распределительная компания — прим.ред.), который подвергся взлому, не был связан с сетью», — говорится в комментарии.

Напомним, что 31 декабря The Washington Post опубликовала материал о том, что российские хакеры проникли в электрораспределительную сеть американского штата Вермонт. Издание со ссылкой на источники писало, что, якобы связанный с российской хакерской группой код, обнаруженный в системе, не был использован для дестабилизации работы сети, а был внедрен для потенциальной уязвимости системы.

В тот же день Burlington Electriс опровергла эту информацию. В компании сообщили, что вечером в четверг, 29 декабря, получили от министерства национальной безопасности США наряду с другими американскими компаниями, обеспечивающими функционирование национальной инфраструктуры, написанный хакерами программный код, чтобы выявить его в компьютерных системах. Компания быстро просканировала все свои компьютеры, и вредоносное ПО было обнаружено только на одной ноутбуке. Однако он не был соединен с энергосистемой организации.