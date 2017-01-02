СМИ: В Германии могут находиться четыре террориста ИГ, прибывшие из Мосула

Берлин, , 04:35 — REGNUM В Германии могут находиться террористы, прибывшие из иракского города Мосул. Правоохранительные органы ФРГ получили информацию о том, что в страну могли прибыть четыре члена террористической организации «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Bild.

Соответствующие данные правоохранителям Германии предоставили австрийские коллеги. Последним, в свою очередь, стало известно, что в начале декабря в ФРГ через Грецию отправились несколько террористов.

Как ранее писало ИА REGNUM, полиция Кёльна предотвратила сотни нападений на местных жителей на новогодних праздниках аналогичных прошлогодним случаям. Стражи порядка задерживали и проверяли множество подозрительных мужчин, прибывших на железнодорожную станцию и направлявшихся в центр Кёльна.

Напомним, что в своем новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «исламистский терроризм» стал тяжелейшим испытанием для страны в 2016 году. Меркель призвала граждан быть более решительными в борьбе против террористов.

Канцлер сказала: «Мы сильнее вместе».

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