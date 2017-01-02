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В Москве приземлился самолет с российскими дипломатами, высланными из США

Политика
Ранее отмечалось, что из-за решения американских властей США должны будут покинуть 96 граждан РФ — дипломаты и члены их семей

Москва, 2 Января 2017, 03:05 — REGNUM  В Москве приземлился самолет из Вашингтона с российскими дипломатами на борту, которых ранее в США объявили персонами нон грата и приняли решение выслать из страны. Об этом сообщают РИА Новости.

В воскресенье, 1 января, сообщалось, что воздушное судно с российскими дипломатами вылетело из США.

Напомним, что 29 декабря администрация уходящего президента США Барака Обамы приняла решение о введении санкций против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Формальным поводом послужили якобы имевшие место кабератаки «российских хакеров» во время президентских выборов в США, а также «давление на американских дипломатов» в России.

Помимо этого, американские власти закрыли доступ к так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Причем эти два жилых комплекса являются российской дипломатической собственностью. Также персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов

В свою очередь, в команде избранного президента США Дональда Трампа, комментируя соответствующее решение администрации Обамы, усомнились в обоснованности таких ответных мер. Представитель Трампа отметил, что ранее, когда в 2015 году в США подозревали Китай в кибератаках, подобные меры не были применены против китайских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин решил не высылать в ответ американских дипломатов из России. Напротив, он пригласил детей дипломатов на елку в Кремль. Этот шаг Трамп назвал отличным ходом.

Читайте ранее в этом сюжете: Высланных из США российских дипломатов заберет специальный самолет

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