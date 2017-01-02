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Националисты устроили в Киеве шествие в честь Степана Бандеры

Политика
Охраняли мероприятие около 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии Украины
Шествие в честь Бандеры
Иллюстрация: Скриншот с twitter.com/24todaynetua
Шествие в честь Бандеры

Киев, 2 Января 2017, 01:57 — REGNUM  В воскресенье, 1 января, в центре Киева прошло факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры. В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Об этом сообщает УНИАН.

В шести принимали участие сторонники украинской националистической партии «Свобода». Марш прошел по центральным улицам Киева и завершился на Майдане Незалежности, отмечает издание.

Сторонники украинской националистической партии шли, держа в руках государственные и красно-черные флаги, флаги партии «Свобода». Также они несли плакаты, на которых было написано «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера» и тому подобное.

Как пишет УНИАН, сопровождали активистов военные Национальной полиции. Они ограждали толпу от автомобилей, курсирующих по улице. Впереди всей колонны шла молодая девушка с портретом Бандеры в руках. Издание подчеркивает, что уже стало традицией.

Напомним, что Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов. Он был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА — организация, деятельность которой запрещена на территории России). Она действовала в основном на западе Украине, воюя против советских войск. Во время Великой Отечественной войны УПА сотрудничала с немецкими фашистами.

Отметим, что идеи и деятельность Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича, а также других деятелей украинского националистического подполья 1930-х — 1950-х сегодня стали предметом подражания для современных украинских националистических организаций. На идеях Бандеры и ему подобных воспитываются сторонники националистов.

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